Оппозиция Сирии поблагодарила Россию за спасение огромного числа жителей САР

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Москва, 13 октября. Зоны деэскалации в Сирии, которые были созданы при участии России, помогли спасти огромное количество жизней, заявил лидер сирийского оппозиционного движения «Завтра Сирии» Ахмед аль- Джарба на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

На встрече с Лавровым представитель оппозиции поблагодарил Россию за весомый вклад в урегулирование ситуации в Сирии.

«Мы ценим ваши личные усилия в том, что касается заключений соответствующих соглашений о создании зон деэскалации, — констатировал Ахмед аль- Джарба. — Мы хотим заявить, что эти договоренности позволили спасти большое количество жизней в Сирии и провести гуманитарные конвои нуждающимся».

Он также подчеркнул, что рассчитывает на совестную работу с российской стороной. Основными вопросами, по словам сирийского оппозиционера, станут прекращение войны в его стране, поиск справедливого решения кризиса в Сирии, а также полное уничтожение террористов.