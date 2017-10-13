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Отобрали «за старые обои»: Мизулина обратится в МИД РФ после изъятия у россиян ребенка в Эстонии
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    Отобрали «за старые обои»: Мизулина обратится в МИД РФ после изъятия у россиян ребенка в Эстонии

    13:10  13 Октября 2017  /обновлено: 13:32  13 Октября 2017
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    Отобрали «за старые обои»: Мизулина обратится в МИД РФ после изъятия у россиян ребенка в Эстонии

    Москва, 13 октября. Российский сенатор Елена Мизулина обратится в МИД РФ с запросом относительно ситуации с изъятием ребенка у российской семьи в Эстонии.

    Скандал разгорелся летом этого года. Восьмилетнюю девочку отобрали у родителей из-за «старых обоев» в квартире, считает адвокат Виолетта Волкова. По ее словам, на протяжении нескольких лет все претензии органов опеки были связаны с бедностью семьи: у отца-пенсионера и матери-инвалида не хватало денег на ремонт. «Семья получала пособия в 460 евро, после уплаты коммунальных платежей оставалось на жизнь 300 евро, этого хватало на жизнь, но не на ремонт квартиры», — рассказала она в комментарии ТАСС.

    В итоге отец заявил органам опеки, что перевозит семью в Россию, после чего ребенка изъяли. При этом формально изъятие, по словам Волковой, объяснили тем, что «у них в семье якобы существует угроза жизни ребенку в связи со старыми обоями в доме, но фактически — в связи с их намерением вернуться в Россию». 

    Ситуацию прокомментировала Елена Мизулина, заявившая, что Газарян и его жена попросили ее о помощи. «В соответствии с Конституцией РФ и международными обязательствами Россия обязана защищать своих граждан, находящихся за рубежом. Эта обязанность, в частности, возложена на консульские учреждения. Соответствующий запрос мною будет направлен в МИД России», — заявила Мизулина.

    Напомним, россиянин Анатолий Газарян вместе с супругой переехал из Москвы в Таллин в 1978 году. После смерти жены он во второй раз женился на Анне Михайловой, у них родилась родилась дочка. По словам адвоката семьи, недовольство органов опеки, на протяжении нескольких лет производящих надзор над ней, вызывала бедность, но не нарушения в отношении девочки. 

    Адвокат добавила, что девочку изъяли из семьи до середины октября, затем состоится заседание по решению судьбы девочки. При этом она особо подчеркнула, что сама девочка уже просит родителей вернуть ее в семью.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #дети #эстония #мид рф #мизулина
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