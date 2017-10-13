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Пятница, 13-е: почему люди боятся этой даты, что случилось в этот день, чего нельзя делать
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    Пятница, 13-е: почему люди боятся этой даты, что случилось в этот день, чего нельзя делать

    13:21  13 Октября 2017
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    Пятница 13: почему люди боятся этой даты, что случилось в этот день, что нельзя делать

    13 октября 2017 года приходится на пятницу. А, как известно, пятница, 13-е — день особенный, в который могут случиться разные неприятности. Пятницу, 13-е принято называть «черной пятницей». Эта дата издревле пугала людей, поэтому с пятницей, 13-м связано много примет и запретов.

    Кто боится пятницы, 13-го

    Есть люди, которые так боятся этой даты, что это даже считается психическим заболеванием или по крайней мере особенностью. Эта фобия носит непростое название «параскеведекатриафобией» или «фриггатрискайдекафобией» (боязнь пятницы, 13-го) и является считается частным случаем другого аналогичного заболевания — трискаидекафобии (боязни числа 13).

    Что случилось в пятницу, 13-го

    Число 13 считалось несчастливым еще в древнем мире, а если эта дата приходилась на пятницу, то неприятный эффект, по мнению людей, серьезно возрастал. Так, древние иудеи считали, что именно в пятницу, 13-го прародительница Ева вкусила запретный плод, подбив на это Адама, что имело серьезнейшие последствия для всего рода человеческого.

    В средние века именно в пятницу, 13-го — 13 октября 1307 года — по приказу французского короля Филиппа IV был разгромлен орден тамплиеров, а его члены подвернуты жестоким пыткам и казнены.

    А вот еще трагические события, случившиеся в пятницу, 13-го:

    13 декабря 1907 года — гибель британской шхуны «Томас Лоусон», названной в честь автора книги «Пятница, 13-е» (именно поэтому эту дату так не любят английские моряки).

    13 ноября 1942 года — сокрушительное поражение союзников в морской битве с Японией при Гуадалканале, которая даже получила название «Битва в пятницу, 13-го».

    Битва за Гуадалканал

    13 октября 1972 года — под Москвой разбился пассажирский самолет Ил-62, тогда погибли 174 человека, что стало крупнейшей на тот момент авиакатастрофой в мире по количеству жертв. Причины трагедии так и не были установлены.

    13 января 2012 года — крушение лайнера Costa Concordia, на борту которого находилось 4200 человека, около сорока из них погибли.

    13 мая 1988 года — началась эпидемия компьютерного вируса Jerusalem.

    Пятница, 13-е: народные приметы и запреты

    В средние века считали, что именно в пятницу, 13-го на шабаш слетаются 12 ведьм, к которым в полнолуние ночью тринадцатым присоединяется сам сатана. Это суеверие живо до сих пор.

    Пятницу, 13-го очень не любят врачи, особенно хирурги, поэтому на эту дату стараются не назначать плановые операции.

    Пятницу 13 очень не любят врачи, особенно хирурги

    Из-за возможности хакерских атак пятницу, 13-е не жалуют и компьютерщики.

    Вообще пятница, 13-е считается неудачным днем для начала различных важных дел, финансовых операций, путешествий и особенно — свадеб. Считается, что все начинания в этот день заканчиваются фиаско, а семейный союз, заключенный в пятницу, 13-го, обязательно развалится, причем со скандалом.

    Что еще нельзя делать в пятницу, 13-го

    По мнению суеверных людей, в этот день не стоит без крайней необходимости делать следующие вещи.

    — Не стоит без крайней нужды отправляться в длительное путешествие.

    — Лучше в этот день не садиться за руль, поскольку велика опасность ДТП, да и пешеходам нужно соблюдать максимальную осторожность.

    — Не стоит в этот день сажать комнатные или садовые растения, считается, что они плохо приживутся.

    — Считается, что в этот день не стоит мыться, стричь ногти и красить волосы (насчет первого пункта думаем, что его можно исполнять, только если вы в этот день вообще не собираетесь выходить из дома).

    — Не стоит в это день заниматься поисками новой работы или ходить на собеседования.

    Не стоит в это день заниматься поисками новой искать работы или ходить на собеседование

    — Не стоит в этот день делать сложные медицинские манипуляции, если они носят плановый характер.

    — На пятницу, 13-го лучше не планировать свадьбу.

    — В этот день не стоит заключать важные сделки, а также брать или давать в долг деньги.

    — Уходя с работы в пятницу, 13-го, лучше не оглядываться.

    — В этот день не рекомендуется устраивать веселые попойки с алкоголем и обжорством, говорят, последствия могут быть весьма неприятные (впрочем, тесная дружба с Бахусом и в другие дни не приносит особого здоровья).

    Но на самом деле — больше позитива, чувства юмора, и пятница, 13-е пройдет как по маслу.

    Автор: Алексей Громов
    #приметы #пятница 13
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