Сирия: Россия зафиксировала семь случаев нарушения режима перемирия

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Москва, 13 октября. Военное ведомство России сообщило о семи случаях стрельбы в сирийских зонах деэскалации.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии отмечает, что факты нарушения режима прекращения боевых действий были зафиксированы в провинциях Дамаск (1), Даръа (1), Эс-Сувейда (2) и Эль-Кунейтра (3). Анкара сообщает о трех случаях стрельбы в провинции Дамаск.

Мониторинговые группы оценивают ситуацию в сирийских зонах деэскалации конфликта как стабильную. Хаотичный огонь в данных регионах открывали боевики террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (организации запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.