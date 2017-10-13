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Сирия: Россия зафиксировала семь случаев нарушения режима перемирия
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    Сирия: Россия зафиксировала семь случаев нарушения режима перемирия

    12:50  13 Октября 2017
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    Сирия: Россия зафиксировала семь случаев нарушения режима перемирия

    Москва, 13 октября. Военное ведомство России сообщило о семи случаях стрельбы в сирийских зонах деэскалации.

    Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии отмечает, что факты нарушения режима прекращения боевых действий были зафиксированы в провинциях Дамаск (1), Даръа (1), Эс-Сувейда (2) и Эль-Кунейтра (3). Анкара сообщает о трех случаях стрельбы в провинции Дамаск.

    Мониторинговые группы оценивают ситуацию в сирийских зонах деэскалации конфликта как стабильную. Хаотичный огонь в данных регионах открывали боевики террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (организации запрещены в России).

    Сирия: Россия зафиксировала семь случаев нарушения режима перемирия

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дамаск #перемирие #даръа
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