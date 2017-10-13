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Эрдоган указал на двуличие США в ситуации вокруг поставок оружия
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    Эрдоган указал на двуличие США в ситуации вокруг поставок оружия

    13:09  13 Октября 2017
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    Эрдоган указал на двуличие США в ситуации вокруг поставок оружия

    Анкара, 13 октября. Президент Турции Реджеп Эрдоган на съезде правящей «Партии справедливости и развития» в Анкаре указал Вашингтону на двойные стандарты в вопросе поставок оружия. 

    Турецкий лидер Реджеп Эрдоган на полях съезда региональных партийных отделений правящей «Партии справедливости и развития», проходящего в Анкаре, сделал заявление о «двуличии стран», позиционирующих себя в качестве партнеров Турции.

    «Турция понимает, что межгосударственные отношения не могут быть постоянно дружескими или враждебными. Но нас серьезно беспокоит двуличие стран, позиционирующих себя в качестве партнеров Анкары», — сказал Эрдоган, его слова передает Anadolu.

    Он подчеркнул, что ряд стран на переговорах с Анкарой выступают со «всяческими обещаниями и гарантиями, а за спиной затевают грязные игры». Эрдоган добавил, что эти «игры» приняли такой оборот, что их уже невозможно скрыть. 

    Турецкий лидер снова вернулся к вопросу о поддержке США террористов в Сирии, намекнув на непрозрачность политики Вашингтона. 

    «Когда нам отказывают американцы за деньги купить их оружие — с какой целью они свободно дают оружие террористам?» — сказал он.

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #сша #сирия #турция #оружие
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