Эрдоган указал на двуличие США в ситуации вокруг поставок оружия

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Анкара, 13 октября. Президент Турции Реджеп Эрдоган на съезде правящей «Партии справедливости и развития» в Анкаре указал Вашингтону на двойные стандарты в вопросе поставок оружия.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган на полях съезда региональных партийных отделений правящей «Партии справедливости и развития», проходящего в Анкаре, сделал заявление о «двуличии стран», позиционирующих себя в качестве партнеров Турции.

«Турция понимает, что межгосударственные отношения не могут быть постоянно дружескими или враждебными. Но нас серьезно беспокоит двуличие стран, позиционирующих себя в качестве партнеров Анкары», — сказал Эрдоган, его слова передает Anadolu.

Он подчеркнул, что ряд стран на переговорах с Анкарой выступают со «всяческими обещаниями и гарантиями, а за спиной затевают грязные игры». Эрдоган добавил, что эти «игры» приняли такой оборот, что их уже невозможно скрыть.

Турецкий лидер снова вернулся к вопросу о поддержке США террористов в Сирии, намекнув на непрозрачность политики Вашингтона.