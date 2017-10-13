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Спикер парламента Ирана рассказал о результатах сотрудничества с РФ в Сирии
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    Спикер парламента Ирана рассказал о результатах сотрудничества с РФ в Сирии

    12:56  13 Октября 2017
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    Спикер парламента Ирана рассказал о результатах сотрудничества с РФ в Сирии

    Санкт-Петербург, 13 октября. Спикер парламента Ирана Али Лариджани сообщил, что сотрудничество между военными и внешнеполитическими ведомствами России и Ирана по Сирии привело к улучшению обстановки в Арабской республике.

    По его словам, борьба с терроризмом не является краткосрочной, потому как он имеет миграционный характер. 

    «У нас есть очень хороший опыт в сфере борьбы с терроризмом, в частности, в Сирии, где наше сотрудничество достигло результата», — сказал Лариджани в ходе встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза.

    Спикер иранского парламента указал на то, что сотрудничество между Ираном и Россией имело как раз стратегический характер, потому как «некоторые страны создали там кризис».

    «Сотрудничество между Ираном и Россией именно по вопросам безопасности достигло успеха», — подчеркнул Лариджани. 

    Он добавил, что сотрудничество между двумя государствами совпало с астанинским процессом.

    Спикер парламента Ирана рассказал о результатах сотрудничества с РФ в Сирии

    Напомним, ранее стало известно о планах президента России Владимира Путина принять участие в трехсторонней встрече в Иране.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #россия #сирия #иран
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