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ЦИК проверит готовность системы «Выборы» к президентской кампании
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    ЦИК проверит готовность системы «Выборы» к президентской кампании

    12:44  13 Октября 2017
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    ЦИК проверит готовность системы «Выборы» к президентской кампании

    Москва, 13 октября. Центризбирком России в ноябре протестирует готовность ГАС «Выборы» к президентской избирательной кампании-2018.

    Согласно постановлению ЦИК, общероссийская тренировка по использованию государственной автоматизированной системы (ГАС) запланирована на период с 7 по 17 ноября, подготовка к тестированию будет проходить с 13 октября по 1 ноября.

    Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартует в период с 7 по 17 декабря.

    Согласно недавнему опросу фонда «Общественное мнение», 68% населения готовы проголосовать за Путина, 8% планируют отдать свои голоса за лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 3% — за лидера КПРФ Геннадия Зюганова, 1% — за бизнесмена Михаила Прохорова,  столько же людей собираются голосовать за лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.

    Автор: Юлия Кошкина
    #цик #выборы-2018
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