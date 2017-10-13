Стало известно, сколько денег нужно россиянам для счастья

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Москва, 13 октября. Для обретения полноценного счастья россиянам достаточно получать всего 50 тысяч рублей каждый месяц. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).

По мнению россиян, по-настоящему богатый человек получает в среднем 100 тысяч рублей ежемесячно. В ходе опроса выяснилось — 50% респондентов считают, что богатство пагубно влияет на характер человека.

Кроме того, 37% россиян заявили, что бедность тоже делает человека хуже. Однако отсутствие денег никак не влияет на моральные качества человека.

По мнению опрошенных, в нашей стране прослойка богатых в среднем составляет 10%, а бедных — 70%, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше бояться снижения уровня зарплаты.