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Россия
Стало известно, сколько денег нужно россиянам для счастья
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    Стало известно, сколько денег нужно россиянам для счастья

    12:40  13 Октября 2017
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    Стало известно, сколько денег нужно россиянам для счастья

    Москва, 13 октября. Для обретения полноценного счастья россиянам достаточно получать всего 50 тысяч рублей каждый месяц. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).

    По мнению россиян, по-настоящему богатый человек получает в среднем 100 тысяч рублей ежемесячно. В ходе опроса выяснилось — 50% респондентов считают, что богатство пагубно влияет на характер человека.

    Кроме того, 37% россиян заявили, что бедность тоже делает человека хуже. Однако отсутствие денег никак не влияет на моральные качества человека.

    По мнению опрошенных, в нашей стране прослойка богатых в среднем составляет 10%, а бедных — 70%, передает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что россияне стали меньше бояться снижения уровня зарплаты.

    Автор: Дима Оленин
    #деньги #счастье
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