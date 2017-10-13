Сирия под угрозой подпольной войны: в Хаме обнаружена целая сеть подземных туннелей ИГИЛ

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Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обнаружили разветвленную сеть туннелей террористов «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) в районе города Саламия, расположенного на юго-востоке провинции Хама недалеко от Акербата. Помимо подземных ходов, которые использовались боевиками для перемещения и переброски оружия и боеприпасов, также были обнаружены целые помещения, где, как предполагается, могли проходить собрания и проводиться военные учения террористов.

Таким образом, террористы ИГ1, очевидно, осознавая неизбежность поражения на земле, готовятся перейти к новой форме противостояния — к диверсионной деятельности «спящих ячеек». Этот процесс был запущен еще несколько лет назад, подобные подпольные группы ИГИЛ1 в настоящее время действуют во многих районах не только Сирии, но и в других странах Ближнего Востока. Перед тем как покинуть те или иные территории, главари террористической организации всегда пытаются «законсервировать» скрытые ячейки и тем самым сохранить за собой определенную долю контроля над регионом.

Станет ли подпольная деятельность новой формой существования «Исламского государства» и если да, то как скоро? Надолго ли террористической группировке удастся продлить себе жизнь посредством формирования подобных «спящих» групп? Ответы на эти вопросы — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что у боевиков ИГ есть как минимум два пути для того, чтобы хотя бы в каком-то виде сохранить свой так называемый «халифат», и уход в подполье, действительно, является одним из этих вариантов. Об этом эксперт рассказал в комментарии для ФАН.

«В настоящее время операция по уничтожению группировки «Исламское государства» в Сирии близится к завершению. По последним данным, освобождено уже более 90% страны. Скорее всего, в ближайшее время боевики полностью останутся без той территории, которую они контролировали на протяжении нескольких лет. Однако за тот период времени, который террористическая организация существует, исламистами были накоплены большие ресурсы, созданы мощные сети коммуникаций. Члены группировки действуют и в других странах — на юго-западе и на юге Азии, в Северной Африке, их ячейки есть и в Европе. Соответственно, победа над боевиками на поле боя в Сирии все же не обеспечит полное уничтожение ИГИЛ. Уже сейчас террористы готовятся к следующему этапу своей деятельности. Она будет идти по двум основным направлениям: попытки закрепиться на новых территориях, то есть создание новых анклавов, и уход в подполье».

Из САР боевики будут пытаться бежать в другие регионы, наиболее нестабильные и слабо контролирующиеся. Именно там отряды ИГ будут стараться захватить новые районы и вновь закрепиться на определенных территориях, считает политолог.

«Главари ИГИЛ будут стремиться установить контроль над новыми территориальными анклавами. Под угрозой в данном случае оказываются те страны, которые слабо контролируются правительственными войсками, или те, в которых существует нестабильность и хаос. Это, прежде всего, — Ливия, Йемен, Афганистан, Нигерия, Судан, Сомали».

Для самой же Сирии даже после освобождения Дейр эз-Зора силами ВКС РФ и САА террористическая угроза останется актуальной, поскольку арабская республика рискует стать полем для теперь уже подпольной деятельности боевиков ИГИЛ. Более того, отмечает Владимир Шаповалов, скрытые террористические ячейки угрожают безопасности всего ближневосточного региона. Кроме того, значительная часть боевиков ИГ будет пытаться передислоцироваться в Европу под видом беженцев. По мнению эксперта, «Исламское государство» по-прежнему имеет ресурсы для жизни и возможности для перехода в иную формацию благодаря продолжающейся поддержке со стороны других стран, которые посредством боевиков ведут скрытую политику террора.

«В данной ситуации задача сирийского правительства и других политических сил САР в том, чтобы не давать террористам возможности закрепиться, уйти в подполье или создать резервные базы. Это тоже очень серьезная задача, и она требует принципиально иных методов противодействия, нежели прямая борьба на линии фронта. Однако надо отметить, что террористы понесли огромный урон в результате совместной кампании ВКС РФ и САА, они почти целиком потеряли свою крупнейшую ресурсную базу в виде контрабанды нефти и газа из Сирии и Ирака. Но это не единственный источник доходов террористов: значительную помощь ИГ и подобным группировкам оказывают представители некоторых других стран. Пока финансирование будет продолжаться, боевики будут иметь возможность вести те или иные действия в различных регионах мира. Именно поэтому международному сообществу следует объединить усилия в борьбе с незаконным финансированием подобных организаций».

1 Организация запрещена на территории РФ.