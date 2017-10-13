Ближний Восток наш: Роман Носиков о смысле визита саудовского короля в Россию

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Сегодня, спустя неделю после приезда в Москву короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, можно, наконец, оценить значение и итоги его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Но сперва нужно оглянуться назад — на историю взаимоотношений России и Саудовской Аравии, а также на изменения политической картины Ближнего Востока за последние пару лет.

Что могут эти русские?

Саудовская Аравия — теократическая монархия ваххабитского толка, имеющая огромное влияние среди нефтедобывающих стран благодаря своей доле разведанных запасов нефти, и в исламском мире — за счет контроля над городами Мекка и Медина. Во внешней политике Эр-Рияд до последнего времени оставался традиционным клиентом Соединенных Штатов Америки.

США десятилетиями покровительствовали Саудовской Аравии в ее внешней политике, старательно игнорируя любые нарушения прав человека в этой стране, а заодно поставляя Эр-Рияду оружие.

Саудовская Аравия в свое время внесла, наряду с Пакистаном, существенный вклад в создание антикоммунистического фронта в Афганистане. Кроме того, саудиты — одни из авторов нефтяного кризиса, ставшего причиной экономических неурядиц позднего СССР.

С 2011 года Эр-Рияд поддерживал т. н. «сирийскую оппозицию» в гражданской войне в Сирии. С 2015 года, совместно с США и Катаром, саудиты участвуют в интервенции против Йемена с целью подавления местных шиитов, выступающих против восстановления теократической монархии (имамата).

К началу российского военного вмешательства в сирийские дела Саудовская Аравия — а также Катар, Турция, США и Израиль — считала президента Башара Асада обреченной фигурой, а саму Сирию — объектом предстоящего дележа.

Российское вмешательство вызвало не столько возмущение, сколько насмешку: «Что эти русские могут тут сделать?»

Отлить бы их в граните

Однако русские сделали. Россия направила в Сирию собственные ВКС, создала коалицию с Ираном и «Хезболлой», научила Сирийскую Арабскую армию сносно воевать — все это переломило ход войны.

Смех сменился гневом и раздражением. Турецкая, израильская, катарская саудовская, европейская и американская пресса запели хором, словно руководимые одним и тем же дирижером, о том, что России нечего делать в Сирии. Что она слаба и будет раздавлена. Что Асад — диктатор и должен уйти.

Турция сбила российский самолет. Саудовская Аравия и Катар танцевали воинственные танцы, трясли мечами и обещали России скорое поражение.

Прошло два года.

Дамаск контролирует почти всю страну. За Евфратом идет добивание «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Часть сирийской оппозиции начала переговоры с законным правительством, другая участвует в операциях против ИГ1.

Турция пережила попытку переворота, принесла России извинения, подписала документы на строительство у себя российского газопровода в Европу, закупила С-400.

Израиль усиленно наводит мосты на предмет улучшения отношений с Россией.

Катар был обвинен в потворстве мировому терроризму, ему была объявлена блокада, и теперь он ищет российской дружбы и покровительства. Обвиненный в поддержке ИГ он выпал из коалиции интервентов в Йемене.

Удивительно, как торжественно и монументально выглядят иногда лица, вытянувшиеся сразу после того, как их хозяева заливисто смеялись над Россией.

Хоть в граните отливай.

Ноги, прочь от Вашингтона!

Визит короля Салмана в Москву — это очередная точка в еще не закончившейся, а только лишь начатой пунктирной линии.

Что произошло по итогам его визита в Москву?

Эр-Рияд объявил о сокращении добычи нефти. Это означает выход из повиновения Вашингтону, который сбрасывал цену на «черное золото», надеясь нанести России такой же ущерб, какой ранее был нанесен СССР.

Эр-Рияд объявил о поддержке территориальной целостности Сирии. Это также прямо противоречит интересам США в регионе: ведь Америка надеется оставить за собой контроль над сирийской нефтью.

Эр-Рияд объявил о закупке российских систем вооружений, в том числе С-400. За два миллиарда долларов будут приобретены четыре дивизиона этих комплексов. Кроме того, концерн «Калашников» построит в Саудовской Аравии завод по производству АК-103 и патронов к нему с низкой степенью локализации.

То и другое также говорит о серьезном снижении зависимости Эр-Рияда от Вашингтона. Судя по этим шагам, саудиты осознают необходимость принципиально изменить политику в регионе.

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Что все это означает в целом?

Это «Минск». Все эти соглашения подписаны с Россией по результатам ее военных побед на Ближнем Востоке. Это отступные и капитуляция.

Капитуляция почетная, не безоговорочная, без произнесения этого слова. Не окончательная, промежуточная. Но это именно она.

Операция «Немыслимое», наша версия

Как этого удалось достичь?

Помимо ВКС и «Калибров», решающими стали два политических умения Кремля: понимание конъюнктуры и способность терпеть, договариваться, создавать союзы. В том числе, создавать союзников из противников, избегая демонстрации силы, унижения оппонента и разговора на языке ультиматумов.

Чего ждать дальше?

Во-первых, после серьезных побед на сирийском направлении следует ожидать развития успеха уже на направлении европейском, то есть — украинском.

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Америке ничего не остается, кроме как идти на обострение. Для этого им придется либо открывать еще один, третий фронт (возможно, наезды и угрозы в адрес КНДР следует считать разведкой в данном направлении), либо обострять ситуацию на старых фронтах. Угрозы расторгнуть с Ираном «ядерную сделку» вполне укладываются в эту версию.

Но в любом случае обострение может дать Вашингтону только временный, тактический выигрыш. В долгосрочной перспективе, без умения и возможности создавать из местных игроков стойкую коалицию, учитывающую их интересы, провалы в политике США только усугубятся. Их уход из Европы и с Ближнего Востока ускорится и, в конце концов, приобретет катастрофические черты.

На наших глазах происходит то, что еще вчера казалось невозможным. Россия потрясает незыблемое и развеивает в пыль то, что считалось вечным.

1 Организация запрещена на территории РФ.