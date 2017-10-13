Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
ГИБДД заставит героев российских фильмов соблюдать ПДД
Украина
Никакой ассимиляции: Климкин поклялся не закрывать румынские школы на Украине
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Никакой ассимиляции: Климкин поклялся не закрывать румынские школы на Украине

    12:55  13 Октября 2017
    302

    Никакой ассимиляции: Климкин поклялся не закрывать румынские школы на Украине

    Киев, 13 октября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не будет закрывать румынские школы в рамках украинского закона об образовании.

    «Никакой ассимиляции», — заявили в украинском ведомстве.

    Напомним, что в конце сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который фактически лишает национальные меньшинства, проживающие в стране, возможности получать образование на родном языке.

    Закон «Об образовании» вступил в силу 28 сентября, однако в действие он будет вводиться поэтапно — вплоть до 2020 года.

    Никакой ассимиляции: Климкин поклялся не закрывать румынские школы на Украине

    Ряд европейских стран уже выразил протест новому закону Порошенко. Так, власти Венгрии обещали ввести против Киева экономические санкции. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, новый украинский закон создает барьеры для венгров и любых других представителей нацменьшинств на Украине. Венгрия пригрозила инициировать пересмотр соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза.

    Власти Румынии также заявили, что закон «Об образовании» нарушает права нацменьшинств на Украине.

    «(Климкин — ред.) еще раз подчеркнул: ни одна румынская школа не будет закрыта. Никакой ассимиляции», — опубликовала пресс-секретарь министра Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter.

    Автор: Дима Оленин
    #украина #климкин #румыния
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 4061

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        57907

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24456

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6238

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        54062
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

        Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

        12:10   13 Октября 2017
        1273
        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40   13 Октября 2017
        4061
        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        8:07   13 Октября 2017
        10799
        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        0:46   13 Октября 2017
        8363