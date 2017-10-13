Никакой ассимиляции: Климкин поклялся не закрывать румынские школы на Украине

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Киев, 13 октября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не будет закрывать румынские школы в рамках украинского закона об образовании.

«Никакой ассимиляции», — заявили в украинском ведомстве.

Напомним, что в конце сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который фактически лишает национальные меньшинства, проживающие в стране, возможности получать образование на родном языке.

Закон «Об образовании» вступил в силу 28 сентября, однако в действие он будет вводиться поэтапно — вплоть до 2020 года.

Ряд европейских стран уже выразил протест новому закону Порошенко. Так, власти Венгрии обещали ввести против Киева экономические санкции. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, новый украинский закон создает барьеры для венгров и любых других представителей нацменьшинств на Украине. Венгрия пригрозила инициировать пересмотр соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза.

Власти Румынии также заявили, что закон «Об образовании» нарушает права нацменьшинств на Украине.

.@PavloKlimkin Ще раз наголосив: жодна румунська школа не буде закрита. Ніякої асиміляції. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) October 13, 2017