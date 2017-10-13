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Пожилая пара и их дочь погибли при пожаре в Сургуте
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    Пожилая пара и их дочь погибли при пожаре в Сургуте

    12:29  13 Октября 2017
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    Пожилая пара и их дочь погибли при пожаре в Сургуте

    Сургут, 13 октября. Жизни трех человек унес крупный пожар в Сургуте. Обстоятельства и причины трагедии выясняют следователи.

    По данным регионального СУ СК РФ, погибшие являются членами семьи: после тушения возгорания в квартире одного из домов на улице Мира спасатели обнаружили тела 79-летней женщины и ее 44-летней дочери, 79-летнего отца семейства в тяжелом состоянии доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.
    Возможной причиной пожара дознаватели МЧС называют нарушения при эксплуатации электрооборудования.

    Сегодня также стало известно о другом пожаре в Югре, жертвами которого едва не стали трое детей. По данным «Ура.ру», 12-летний мальчик и две его сестры оказались заперты в квартире, где из-за короткого замыкания загорелся подвесной потолок. Когда произошел пожар девочки, 7 и 14 лет, спали. К счастью, загорение вовремя заметил их брат.

    Он разбудил их и отвел в ванную, где намочил полотенца и дал им, сам побежал открывать окно. К счастью, в это время домой вернулись отец с матерью. Они вывели детей на улицу. В настоящее время женщину с детьми находится в больнице.
     

    Автор: Алексей Громов
    #хмао #сургут #югра
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