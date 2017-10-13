Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
ГИБДД заставит героев российских фильмов соблюдать ПДД
Новороссия
Западные журналисты сбежали из Донбасса после обстрела ВСУ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Западные журналисты сбежали из Донбасса после обстрела ВСУ

    13:15  13 Октября 2017
    148

    Западные журналисты сбежали из Донбасса после обстрела ВСУ

    Донецк, 13 октября. Западным журналистам не позволяют рассказывать правду о событиях в Донбассе. Они покидают зону боевых действий, сбегая от обстрелов со стороны ВСУ, заявил депутат парламента Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.

    Бердичевский рассказал о судьбе молодого французского журналиста, который готовил репортажи о конфликте в Донбассе. Когда он вернулся в Париж, ему запретили публиковать все материалы, сделанные в этом регионе. Кроме того, угрозой для него стало и интервью, которое он дал телевидению ДНР: иностранец попросил представителей республики удалить его.

    Депутат ДНР подчеркивает, что свободы слова в Европе нет, как это принято считать. Он напомнил, как в Донбассе работали журналисты BBC, CNN и других «одиозных изданий». Бердичевский заметил, что они регулярно заявляли, что на юго-востоке «сепаратисты убивают мирное население Донбасса».

    Однако это было до их попадания под обстрел ВСУ. Украинские войска из Авдеевки открыли огонь, а журналисты записали все это на камеру. После этого представителей западных СМИ в зоне боевых СМИ и след простыл: журналисты совершили побег сразу же после атаки ВСУ.

    «Это, к слову, был их последний день пребывания здесь, — цитирует депутата «Политнавигатор». — Когда нечего лгать – они уезжают».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #днр #всу #донбасс #украина #сми
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 4042

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        57879

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24455

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6237

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        54058
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

        Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

        12:10   13 Октября 2017
        1256
        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40   13 Октября 2017
        4042
        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        8:07   13 Октября 2017
        10791
        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        0:46   13 Октября 2017
        8363