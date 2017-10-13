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Донецк, 13 октября. Западным журналистам не позволяют рассказывать правду о событиях в Донбассе. Они покидают зону боевых действий, сбегая от обстрелов со стороны ВСУ, заявил депутат парламента Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.

Бердичевский рассказал о судьбе молодого французского журналиста, который готовил репортажи о конфликте в Донбассе. Когда он вернулся в Париж, ему запретили публиковать все материалы, сделанные в этом регионе. Кроме того, угрозой для него стало и интервью, которое он дал телевидению ДНР: иностранец попросил представителей республики удалить его.

Депутат ДНР подчеркивает, что свободы слова в Европе нет, как это принято считать. Он напомнил, как в Донбассе работали журналисты BBC, CNN и других «одиозных изданий». Бердичевский заметил, что они регулярно заявляли, что на юго-востоке «сепаратисты убивают мирное население Донбасса».

Однако это было до их попадания под обстрел ВСУ. Украинские войска из Авдеевки открыли огонь, а журналисты записали все это на камеру. После этого представителей западных СМИ в зоне боевых СМИ и след простыл: журналисты совершили побег сразу же после атаки ВСУ.