Мечтам Пентагона не суждено сбыться: Рожин рассказал, чем РФ ответит на глобальный удар США

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США создают комплексы мгновенного глобального удара. Об этом заявил сегодня представитель Минобороны РФ Александр Емельянов.

Данные комплексы относятся к конвенциональным средствам вооружения, тем не менее они способны выполнять те же задачи, что и средства ядерного сдерживания. В будущем США потенциально могут использовать эти новые системы для превентивного удара по ядерному арсеналу Китая и РФ. Если российские и китайские баллистические ракеты будут уничтожены таким «разоружающим» ударом до того, как смогут подняться в воздух, это значительно повысит шансы США в ядерной войне.

Параллельно с этим Америка продолжает наращивать количество стоящих у нее на вооружении противоракетных систем. По данным МО РФ, к 2022 году американская сторона намерена увеличить число своих комплексов ПРО до одной тысячи единиц. Все это в совокупности, резюмирует Емельянов, несет в себе серьезный риск для существующей системы глобальной безопасности.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин помог Федеральному агентству новостей лучше разобраться в характере угрозы, а также спрогнозировал, как Россия может ответить на этот новый вызов.

«Создание системы «Быстрого глобального удара» (Prompt Global Strike) в качестве составного элемента американской стратегической системы ПРО — давняя мечта Пентагона. Об этом говорили еще во время холодной войны, но тогда план столкнулся с рядом технических ограничений. Тем не менее в начале 10-х годов XXI века они были преодолены. От прототипов и технических концепций США перешли к практической реализации данной идеи. Американцы активно развертывают свои системы ПРО по периметру сферы стратегических интересов РФ и разрабатывают новые технологии превентивного удара по объектам российской ядерной триады. Заявление Минобороны РФ — вполне резонное выражение обеспокоенности российского военно-политического руководства в связи с тем, что американцы намеренно пытаются изменить ядерный паритет, сложившийся в последние десятилетия», — заявил Борис Рожин в беседе с корреспондентом ФАН.

Сейчас Пентагон поставил перед собой задачу получить возможность уничтожить с помощью конвенционного оружия 60–70% российского ядерного арсенала до того, как он может быть использован. Если этот план будет реализован, то США получат возможность нанести ядерный удар по России и Китаю, не опасаясь ответного уничтожения. Разумеется, ни Москву, ни Пекин такая динамика устраивать не может. «У нашей страны есть две возможности ответить на усиление американской глобальной системы ПРО и средств превентивного удара — это или дипломатия, или ответное совершенствование своих конвенциональных и ядерных средств защиты и нападения», — поясняет Рожин.

«На то, что США удастся убедить сохранить существующий стратегический ядерный паритет дипломатическим путем, надежды мало. Нынешние властные круги в США просто не рассматривают такую возможность. Хоть Трамп и некоторые представители его администрации иногда и говорят о чем-то подобном, мы видим, что реальная политика США расходится с этими заявлениями. До тех пор, пока властные элиты в США не сменятся, дипломатические методы вряд ли будут эффективны», — продолжает военный эксперт.

Таким образом, резюмирует аналитик, чтобы противостоять американской системе «Быстрого глобального удара» Россия должна продолжать форсированную модернизацию и усиление своих Вооруженных сил.