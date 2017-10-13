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Сирия, 13 октября. ИГ1 стягивает отряды из Ирака в Дейр эз-Зор. В результате авианалета коалиции США в районе Аль-Баду в Ракке погибли 35 мирных жителей. САА и ВКС РФ продолжают окружать город Меядин в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: проводят боевые вылеты на востоке Хомса и в окрестностях города Меядин в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят авиаудары по опорным пунктам ИГ на востоке провинции Хомс; продолжают окружать город Меядин юго-восточнее Дейр эз-Зора.

«Исламское государство»: предпринимает попытки атак в районе города Ас-Сухна на востоке провинции Хомс; передислоцирует отряды из Ирака в Дейр эз-Зор; понесло потери в столкновениях с «Хашд Аш-Шааби» в провинции Аль-Анбар в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: ведет перестрелки с САА недалеко от города Аль-Латамина к северу от Хамы; продолжает столкновения с ИГ северо-восточнее Хамы.

Курды: захватили деревню Табарайа севернее города Ас-Сувар в Дейр эз-Зоре; ведут бои с ИГ в районе поля Аль-Джафра к востоку от Дейр эз-Зора.

Международная коалиция: нанесла авиаудары в районе Аль-Баду в городе Ракка, 35 мирных жителей убиты; провела боевые вылеты в населенных пунктах Маркада и Аль-Хасин в южной части Хасаки.

Провинция Хомс

Как передает оппозиционный военный источник в социальной сети Twitter (PalmyraRev1), в районе ключевого города Ас-Сухна возобновились вооруженные столкновения между боевиками «Исламского государства»1 и правительственной армией. По данным Twitter-канала, поддержку Сирийской арабской армии (САА) оказывают российские и сирийские военные самолеты. Предыдущие атаки со стороны радикалов террористической группировки были отбиты силами САА и ее союзников при помощи российской авиации.

Провинция Дейр эз-Зор

Согласно информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), террористы «Исламского государства» массово покидают территорию Ирака и направляются в сторону Сирии. Военный источник на своей странице в сети Twitter (charbelalalam) сообщает о том, что около тысячи боевиков ИГ перешли в Дейр эз-Зор из иракской провинции Аль-Анбар для того, чтобы оказать поддержку своим отрядам в столкновениях с Демократическими силами Сирии**** (SDF) и Сирийской арабской армией (САА).

Тем временем правительственные подразделения практически окружили город Меядин к юго-востоку от столицы провинции. По данным Twitter-канала (TheChelseaSpark), САА и проасадовским ополченческим отрядам удалось занять дорогу, ведущую к мосту через Евфрат.

В восточной части региона продолжаются вооруженные столкновения между «демократическими силами» и отрядами террористической группировки. Бои разворачиваются недалеко от нефтяного поля Аль-Джафра. Кроме того, как передает информагентство ANF News, курды захватили деревню Табарайа в пяти километрах севернее города Ас-Сувар.

Провинция Идлиб

Командование армии Турции объявило о начале создания контрольно-пропускных пунктов в провинции Идлиб, передает военный источник в сети Twitter (AlkhaleejOnline). Ранее сообщалось о том, что турецкий военный конвой вступил на территорию северо-западной Сирии. В составе колонны находятся более 80 солдат, бронированные машины и танки. Тем временем, по данным Twitter-канала (atombombesi), турецкие самолеты проводят разведывательные вылеты вблизи сирийско-турецкой границы.

Напомним, Турция, как и Российская Федерация, являются гарантами соблюдения условий перемирия между Сирийской арабской армией (САА) и силами «умеренной оппозиции», вследствие чего на территории Идлиба будут развернуты наблюдательные пункты.

Провинция Ракка

Курдские подразделения совместно с ВВС антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, продолжают развивать наступление на последние удерживаемые ИГИЛовцами районы в административном центре провинции. Twitter-канал (herokuapp) сообщает, что в результате авиаударов коалиционных военных самолетов в квартале Аль-Баду погибли по меньшей мере 35 мирных жителей. В результате постоянных воздушных атак западного альянса гуманитарная ситуация в городе близка к катастрофической. В Ракке отсутствует водо- и электроснабжение, большинство домов разрушены. Кроме того, террористы ИГ используют гражданских лиц в качестве живого щита.

Провинция Хама

Новостное агентство Haq News Agency сообщает о возобновившихся перестрелках между базирующимися в районе деревни Халфая частями Сирийской арабской армии (САА) и боевиками группировки «Джебхат Ан-Нусра»1, дислоцирующимися вблизи города Аль-Латамина на севере провинции Хама.

К северо-востоку от столицы региона не прекращаются ожесточенные бои между антиправительственным объединением «Тахрир Аш-Шам» и отрядами «Исламского государства», бежавшими из «Акербатского котла. Напомним, ранее исламистам «Ан-Нусры» удалось вновь захватить пять деревень, оккупированных ИГИЛовцами.

Провинция Хасака

После атаки «Исламского государства» с участием смертника на «джихад-мобиле» авиация международной коалиции активизировала боевые вылеты в южной части региона. ВВС западного альянса нанесли авиаудары по населенным пунктам Маркада и Аль-Хасин. Как передает Telegram-канал (spmsyrian), есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей, тогда как о потерях со стороны террористической группировки никакой информации не поступало.

Ирак

Агентство новостей Iraq Newspaper сообщает, что радикалы «Исламского государства» атаковали позиции бойцов ополчения «Хашд Аш-Шааби» в районе населенного пункта Сафук недалеко от сирийско-иракской границы. Проправительственным силам удалось отразить нападение. Кроме того, в результате столкновений были ликвидированы по меньшей мере шесть боевиков ИГ.

Некоторые военные источники в социальных сетях сообщают, что иракские вооруженные силы начали военную операцию на юге провинции Киркук. В свою очередь, командование армии Ирака опровергает данную информацию. Тем не менее силы курдских формирований пешмерга направили колонну военной техники на границу региона, а также перекрыли дорогу, ведущую в Киркук с юга, передает Twitter-канал (KURDISTAN_ARMY). Также поступают сообщения о том, что правительственные войска уже взяли под контроль несколько курдских населенных пунктов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)