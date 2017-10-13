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Прощание с погибшим в Сирии пилотом Медведковым проходит под Ульяновском
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    Прощание с погибшим в Сирии пилотом Медведковым проходит под Ульяновском

    12:24  13 Октября 2017
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    Прощание с погибшим в Сирии пилотом Медведковым проходит под Ульяновском

    Ульяновск, 13 октября. В селе Русский Мелекесс Ульяновской области началось прощание с погибшим в Сирии пилотом ВКС РФ Юрием Медведковым.

    В Русском Мелекессе живут близкие пилота. В пятницу, 13 октября, там пройдут церемония прощания и похороны Медведкова, который погиб при крушении Су-24 во время взлета в сирийском аэропорту «Хмеймим».

    Среди пришедших проститься с ним — бывшая классная руководительница Елена Голдырева.

    «Хорошо работал, всегда был готов к уроку, выполнял домашнее задание, — цитирует ее ТАСС. — Кроме этого, очень чуткий человек — откликался на любые просьбы: вымоет доску, закроет дверь, отодвинет стул или стол. Даже если работа была сложнее, к примеру, сделать стенгазету, он ее мгновенно выполнял».

    После митинга и церемонии прощания Медведкова похоронят на сельском кладбище.

    Прощание с погибшим в Сирии пилотом Медведковым проходит под Ульяновском

    Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Су-24 потерпел крушение во время взлета на «Хмеймиме». Экипаж воздушного судна не успел катапультироваться. Предварительной версией крушения была названа техническая неполадка

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #вкс рф #похороны #пилот #медведков
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