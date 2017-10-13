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Сирия сегодня: Турция ввела войска в Идлиб, от ИГИЛ освободили 92% территории САР
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    Сирия сегодня: Турция ввела войска в Идлиб, от ИГИЛ освободили 92% территории САР

    12:45  13 Октября 2017  /обновлено: 12:59  13 Октября 2017
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    Сирия сегодня: Турция ввела войска в Идлиб, от ИГИЛ освободили 92% территории САР

    Сирия, 13 октября. Турецкие военные устанавливают КПП в провинции Идлиб. Министерство обороны РФ сообщило, что от террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) удалось освободить 92% территории Сирийской Арабской Республики (САР). Российские военные доставили гуманитарную помощь. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Турецкие войска в Идлибе

    Военнослужащие турецкой армии приступили к созданию в Идлибе наблюдательных пунктов в рамках достигнутых в Астане соглашений. Об этом сообщили в генштабе Турции.

    «В рамках достигнутых в Астане соглашений ВС Турции, действующие в зоне деэскалации Идлиба с целью наблюдения за перемирием, обеспечения доставки гуманитарной помощи и создания условий для возвращения населения в свои дома, с 12 октября начали устанавливать наблюдательные пункты», — говорится в сообщении.

    Сирия сегодня: Турция ввела войска в Идлиб, от ИГИЛ освободили 92% территории САР

    Ранее турецкий генштаб сообщил о начале разведывательной операции в провинции Идлиб в рамках создания зоны деэскалации. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отметил, что Анкара действует в рамках соглашений в Астане и координирует свои действия с Москвой. Он отметил, что турецкие военизированные части были размещены внутри зоны деэскалации в Идлибе, а российские военные — по внешнему периметру зоны.

    Освобождение от ИГИЛ1

    Согласно официальной информации министерства обороны Российской Федерации, более 92% территории САР было освобождено от боевиков «Исламского государства»1. Кроме того, отмечается, самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ совершили более 517 боевых вылетов, уничтожив более 1260 объектов террористов в Сирии за неделю.

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил в ходе переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что на территории Сирии фактически появились условия для окончания войны. Кроме того, глава России подчеркнул, что уничтожение терроризма в САР необходимо не только самой Сирии, но и всему миру.

    Сирия сегодня: Турция ввела войска в Идлиб, от ИГИЛ освободили 92% территории САР

    В свою очередь в Генштабе РФ уже заявили, война в САР по факту прекратилась. Это стало возможно благодаря меморандуму о введении зон деэскалации, который подписали в начале мая 2017 года в Астане.

    Гуманитарная помощь

    Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон доставили партию гуманитарной помощи беженцам из города Эр-Растан, который находится под контролем так называемой «умеренной» оппозиции. Об этом журналистам рассказал представитель российского Центра Алексей Сергеев.

    «В этот раз мы привезли беженцам около 400 продуктовых наборов. В каждом из них мука, сахар, рис, мясные консервы», — сообщил он.

    Российский гуманитарный конвой прибыл в город Кербат Эш-Шабат в провинции Дамаск. Там уже находится примерно полторы тысячи беженцев, большая часть — из Эр-Растана.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил #ирак #ракка
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