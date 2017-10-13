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Эксперт объяснил, почему покупка Анкарой российских С-400 огорчила США
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    Эксперт объяснил, почему покупка Анкарой российских С-400 огорчила США

    12:49  13 Октября 2017
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    «Опасность для агрессора»: эксперт объяснил обеспокоенность США покупкой Турции российских С-400

    Москва, 13 октября. В США считают проблемой для НАТО покупку Турцией российских С-400. По мнению военного эксперта Александра Жилина, во-первых Вашингтон не хочет, чтобы Анкара шла на сближение с Москвой, во-вторых, российское оружие очень эффективно. 

    Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон ранее назвала решение Турции приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «проблемой», которая встревожила Североатлантический альянс. Она пояснила, что российские системы несовместимы с теми, что использует военно-политический блок, пишет Washington Post. В то же время Хатчисон отметила, что в Вашингтоне ориентированы на сотрудничество с Анкарой и не хотят сближения Турции и России.

    «Это не в наших интересах. Но также это и не в интересах Турции», — добавил постпред.

    «Опасность для агрессора»: эксперт объяснил обеспокоенность США покупкой Турции российских С-400

    Напомним, что в середине сентября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о подписании соглашения с РФ по покупке С-400. По словам турецкого лидера, Анкара внесла задаток за системы, российская сторона подтвердила платеж. Известно, что поставки С-400 в Турцию начнутся в течение двух лет.

    Позднее западные СМИ сообщили, что американский сенатор от Демократической партии Бен Кардин предложил руководству США ввести санкции против Турции, а также призвал пересмотреть вопрос целесообразности ее членства в блоке НАТО. Кардин полагает, что покупка российского оружия может ударить по самой Турции, поскольку Анкара якобы своим решением нарушила антироссийские санкции. 

    Сделка Анкары и Москвы по С-400 действительно встревожила американский истеблишмент, считает военный эксперт, глава Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, Александр Жилин, его слова передает радио Sputnik.

    «Опасность для агрессора»: эксперт объяснил обеспокоенность США покупкой Турции российских С-400

    «Комплексы С-400, которым нет аналогов, очень эффективны, и, по высказываниям самих американцев, они представляют опасность. Но если вы не собираетесь нападать на Турцию, то в чем опасность? Это комплексы защиты, поэтому они опасны только для агрессора», — сказал эксперт.

    Жилин подчеркнул, что Вашингтон мог бы встревожиться, если бы Анкара купила ударные комплексы. Но в случае с С-400 поводов для беспокойства нет. Камень преткновения — покупка у России, поскольку это угроза ВВС США, которые «могут быть направлены в любую точку мира для «установления демократии», — пояснил глава Центра.

    С-400 «Триумф» представляет собой новейшую зенитную ракетную систему большой дальности, которая способна уничтожать самолеты, крылатые и баллистические ракеты, может использоваться против наземных объектов. Радиус действия — 400 километров на высоте до 30 километров. 

    Отметим, что 9 декабря прошли переговоры Москвы и Эр-Рияда по поводу приобретения Саудовской Аравией систем С-400, первым заказчиком зенитно-ракетных комплексов является Китай.

    «Опасность для агрессора»: эксперт объяснил обеспокоенность США покупкой Турции российских С-400

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сша #турция #саудовская аравия #с-400
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