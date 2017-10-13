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Эксперт рассказал, как Россия ответит на наращивание системы ПРО США
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    Эксперт рассказал, как Россия ответит на наращивание системы ПРО США

    12:39  13 Октября 2017
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    Эксперт рассказал, как Россия ответит на наращивание системы ПРО США

    Москва, 13 октября. Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ Евгений Бужинский считает, что Россия ответит на наращивание системы ПРО США совершенствованием комплексов средств ее преодоления, поскольку американцы категорически не желают договариваться по теме ПРО.

    В четверг представитель Минобороны РФ Александр Емельянов заявил, что наращивание системы ПРО США представляет угрозу для российского потенциала ядерного сдерживания. Он напомнил, что к 2022 году количество противоракет ПРО США превысит 1 тысячу единиц. По его словам, в настоящее время американцы разрабатывают перспективные ударные комплексы мгновенного глобального удара в рамках реализации концепции совместного использования оборонительных и наступательных вооружений. Эффективность американской системы ПРО значительно возрастет при нанесении «разоружающего» удара по объектам российских и китайских стратегических ядерных сил, резюмировал Емельянов.

    «Наш ответ: мы совершенствуем комплексы средств преодоления ПРО», — заявил Бужинский в интервью РИА Новости.

    Он также считает, что сейчас не представляется возможным договориться с США по теме противоракетной обороны.

    «Какие могут быть договоры — все рушится», — подчеркнул генерал-лейтенант. 

    Бужинский напомнил, что из договоров остались лишь СНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) и РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности).

    «И то они скоро исчезнут, я думаю», — добавил эксперт.

    Бужинский заключил, что «по ПРО американцы с нами отказываются разговаривать вообще категорически».

    Эксперт рассказал, как Россия ответит на наращивание системы ПРО США

    Напомним, ранее сообщалось, что ПРО США представляют угрозу для международной деятельности в космическом пространстве.

    Автор: Тимур Румянцев
    #про сша
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