Жители ХМАО сфотографировали странный туман

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Сургут, 13 октября. Жители Нефтеюганска и Сургута обсуждают в социальных сетях фотографии, на которых видно, как из-под земли выходит пар.

Так, жители Нефтеюганска рассказали о паре, который выходит из-под земли в 9-м микрорайоне. На фото хорошо видно, что пар идет от кипятка. Есть версия, что в этом районе произошел прорыв сетей водоснабжения.

Подобная ситуация сложилась и в Сургуте. Там пар показался на одной из остановок на улице Мира, сообщает Ura.Ru.

Местные жители пошутили, что причиной пара могут быть вэйперы. Однако один из очевидцев сообщил, что в этом районе прошла очистка павильона специальной пушкой.