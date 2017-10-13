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Общество
Жители ХМАО сфотографировали странный туман
Общество
Жители ХМАО сфотографировали странный туман
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    Жители ХМАО сфотографировали странный туман

    12:15  13 Октября 2017
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    Жители ХМАО сфотографировали странный туман

    Сургут, 13 октября. Жители Нефтеюганска и Сургута обсуждают в социальных сетях фотографии, на которых видно, как из-под земли выходит пар.

    Так, жители Нефтеюганска рассказали о паре, который выходит из-под земли в 9-м микрорайоне. На фото хорошо видно, что пар идет от кипятка. Есть версия, что в этом районе произошел прорыв сетей водоснабжения.

     

    Подобная ситуация сложилась и в Сургуте. Там пар показался на одной из остановок на улице Мира, сообщает Ura.Ru.

    Местные жители пошутили, что причиной пара могут быть вэйперы. Однако один из очевидцев сообщил, что в этом районе прошла очистка павильона специальной пушкой.

    Автор: Дима Оленин
    #нефтеюганск #сургут #туман
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