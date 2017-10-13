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Весь мир
Астронавт: первые люди доставлены на Землю инопланетянами
Весь мир
Астронавт: первые люди доставлены на Землю инопланетянами
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    Астронавт: первые люди доставлены на Землю инопланетянами

    12:15  13 Октября 2017
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    Астронавт: первые люди доставлены на Землю инопланетянами

    Лондон, 13 октября. Известный астронавт «Аполлон-15» Альфред «Эл» Уорден высказался на тему происхождения человечества.

    Выступая на британском шоу, астронавт, 75 раз облетевший Луну, заявил, что первые люди были завезены на Землю инопланетными существами, которые уже на тот момент имели развитые технологии.

    Уорден также считает, что в космосе существуют десятки разумных цивилизаций, однако установить с ними контакт будет возможно лишь через несколько тысяч лет, когда люди смогут преодолевать действительно большие расстояния.

    Ранее сообщалось, что уфологи ожидают вторжения инопланетян на Землю в декабре 2017 года.

     

    Автор: Юлия Кошкина
    #космос #инопланетяне
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