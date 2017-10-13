Российский видеоблогер объяснила, почему уехала из США: Очень сильное социальное расслоение

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Санкт-Петербург, 13 октября. Известный петербургский видеоблогер Ольга Буракова в своем Youtube-канале подвергла резкой критике социальную политику США. Женщина, которая долгое время проживала в Америке, сейчас убеждена, что больше за океан не вернется.

«В Америке очень сильное социальное расслоение, при этом ты должен не просто хорошо работать, как в России. Тебе приходится демонстрировать, что твоя работа – это мечта всей твоей жизни, даже если ради этого придется забросить и себя, и свою семью», — рассказала видеоблогер.

Она уверена, что в США существует чрезмерный культ работы, при этом парадокс ситуации в том, что сколько бы ты ни трудился, это никак не отразится на твоем социальном статусе. Кроме того, по мнению Бураковой, в Америке бизнесмен никогда не будет общаться с официантом, в то время как в России социальный статус человека играет не такую большую роль.

По мнению ряда исследователей, проблема социального неравенства действительно является одной из ключевых в американском обществе. Пропасть между нищими и очень богатыми жителями США растет с огромной скоростью, а причины этого роста таятся в самих принципах социальной политики США.