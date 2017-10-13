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«Формула кино» и «Синема парк» будут показывать «Матильду» своим зрителям
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    «Формула кино» и «Синема парк» будут показывать «Матильду» своим зрителям

    12:18  13 Октября 2017
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    «Формула кино» и «Синема парк» будут показывать «Матильду» своим зрителям

    Москва, 13 октября. Объединенные сети «Формула кино» и «Синема парк» сообщили о том, что приняли решение вернуть ленту Алексея Учителя «Матильда» в репертуар своих кинотеатров.

    Представители пресс-службы заявили, что картина в репертуар вернется, передает РИА Новости. Прокат фильма в кинотеатрах сети стартует с 26 октября. До этого объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» заявили о том, что отказываются от показа «Матильды» из-за угроз безопасности.

    «Формула кино» и «Синема парк» будут показывать «Матильду» своим зрителям

    Ранее сообщалось, что государственные учреждения России, занимающиеся прокатом кинофильмов, продолжают покупать права на публичный показ картины Алексея Учителя «Матильда», вокруг которой разгорелся скандал.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #кино #матильда #прокат
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