«Формула кино» и «Синема парк» будут показывать «Матильду» своим зрителям

В Избранное

Москва, 13 октября. Объединенные сети «Формула кино» и «Синема парк» сообщили о том, что приняли решение вернуть ленту Алексея Учителя «Матильда» в репертуар своих кинотеатров.

Представители пресс-службы заявили, что картина в репертуар вернется, передает РИА Новости. Прокат фильма в кинотеатрах сети стартует с 26 октября. До этого объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» заявили о том, что отказываются от показа «Матильды» из-за угроз безопасности.

Ранее сообщалось, что государственные учреждения России, занимающиеся прокатом кинофильмов, продолжают покупать права на публичный показ картины Алексея Учителя «Матильда», вокруг которой разгорелся скандал.