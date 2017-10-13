Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии
Анкара, 13 октября. Президент Турции и глава правящей «Партии справедливости и развития» Реджеп Эрдоган призвал Вашингтон к ответу за поддержку террористов в Сирии путем поставок оружия, передает Anadolu.
В Анкаре проходит съезд региональных партийных отделений турецкой правящей «Партии справедливости и развития». Глава партии Реджеп Эрдоган на полях съезда сделал заявление по вопросу размещения турецких ВС в Идлибе.
«Никто не смеет удивляться «зачем они это делают?» Мы сказали, что если захотим, то за одну ночь можем войти в Идлиб незаметно», — прокомментировал президент.
При этом Эрдоган призвал власти США к ответу за поддержку террористов.
«Я обращаюсь к США: зачем вы поддерживаете террористов? Каковы ваши истинные намерения, если вы даете оружие террористам?» — отметил турецкий лидер.