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Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии
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    Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

    12:10  13 Октября 2017
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    Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

    Анкара, 13 октября. Президент Турции и глава правящей «Партии справедливости и развития» Реджеп Эрдоган призвал Вашингтон к ответу за поддержку террористов в Сирии путем поставок оружия, передает Anadolu. 

    В Анкаре проходит съезд региональных партийных отделений турецкой правящей «Партии справедливости и развития». Глава партии Реджеп Эрдоган на полях съезда сделал заявление по вопросу размещения турецких ВС в Идлибе.

    «Никто не смеет удивляться «зачем они это делают?» Мы сказали, что если захотим, то за одну ночь можем войти в Идлиб незаметно», — прокомментировал президент.

    При этом Эрдоган призвал власти США к ответу за поддержку террористов. 

    «Я обращаюсь к США: зачем вы поддерживаете террористов? Каковы ваши истинные намерения, если вы даете оружие террористам?» — отметил турецкий лидер.

    Автор: Ирина Селезнева
    #сирия #турция #эрдоган
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