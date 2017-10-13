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Роспатент сообщил, какие изобретения чаще всего регистрируют в России
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    Роспатент сообщил, какие изобретения чаще всего регистрируют в России

    11:58  13 Октября 2017
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    Роспатент сообщил, какие изобретения чаще всего регистрируют в России

    Москва 13 октября. В Роспатенте сообщили, что за первую половину текущего года в ведомство поступило более 17 тысяч заявок на патентование изобретений.

    По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности заявки поступают как от россиян, так и от иностранных граждан. Отмечается, что чаще всего изобретения связаны со сферой транспорта, сельского хозяйства и пищевой промышленности. В Роспатенте считают, что это указывает на динамичное развитие данных областей.

    Глава Роспатента Григорий Ивлиев подчеркнул, что структура ведет активную работу с различными ведомствами и представителями властей различного уровня для стимулирования изобретательской деятельности среди населения. За последний год количество выданных в Москве патентов выросло почти в два раза, пишет RT.

    Роспатент сообщил, какие изобретения чаще всего регистрируют в России

    Автор: Алексей Громов
    #москва #изобретение #григорий ивлиев #ропатент
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