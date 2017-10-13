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Украина
В Киеве признали, что языковые квоты на ТВ приведут к значительной потере зрителей
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    В Киеве признали, что языковые квоты на ТВ приведут к значительной потере зрителей

    12:38  13 Октября 2017
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    В Киеве признали, что языковые квоты на ТВ приведут к значительной потере зрителей

    Киев, 13 октября. Языковые квоты на украинском телевидении приведут к значительной потере зрителей, которые привыкли его смотреть на русском языке, заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко.

    Павленко прокомментировал вступление в силу на Украине закона о языком квотировании, согласно которому 75% времени эфира должно идти на украинском языке.

    Он согласился, что власти страны должны популяризировать украинский язык, однако не таким способом. Депутат отметил, что на Украине необходимо разрабатывать интересный контент для ТВ на украинском языке, который бы заинтересовал зрителей.

    По мнению Павленко, квотирование приведет к тому, что зрители будут искать альтернативы. В качестве примера он привел решение властей Латвии в 1998 году установить квоту на латышский язык в 75% времени на ТВ. Русскоязычное население страны в итоге отдало предпочтение российским телеканалам. А через пять лет Конституционный суд Латвии и вовсе отменил этот закон, так как он нарушал права нацменьшинств

    «Стоит ли говорить, что Украина наступает на те же грабли?» — задал риторический вопрос представитель оппозиции.

    В Киеве признали, что языковые квоты на ТВ приведут к значительной потере зрителей

    «Зритель будет искать контент, к которому привык, на спутнике или в Интернете, — цитирует Павленко ТАСС. — То есть украинское телевидение в целом потеряет значительную часть зрителей».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #украина #телевидение #тв #оппозиционный блок #квотирование
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