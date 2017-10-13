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Лазер для борьбы с террористами создали в Китае
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    Лазер для борьбы с террористами создали в Китае

    11:55  13 Октября 2017
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    Лазер для борьбы с террористами создали в Китае

    Пекин, 13 октября. Специалисты компании Hongfeng из Китая создали лазерное оружие, которое предназначено для борьбы с террористами и членами экстремистских группировок.

    Новинка способна поражать объект на расстоянии 200 м, сообщает издание Global Times. Лазер впервые продемонстрировали общественности представители Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности на антитеррористических учениях.

    Лазер для борьбы с террористами создали в Китае

    Инженер-конструктор вооружений Янь Ачжэ рассказал, что подобное оружие имеет массу преимуществ. Оно беззвучно и при выстреле не имеет вспышки, поражает противника с высокой скоростью. Стало известно, что новинку могут использовать в самое ближайшее время для охраны участников 19-го съезда Коммунистической партии Китая, который 18 октября откроется в столице КНР.

    Автор: Алексей Громов
    #китай #кнр #оружие #лазер
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