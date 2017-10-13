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Общество
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Россия
Конкурент AliExpress начал работу в России
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    Конкурент AliExpress начал работу в России

    12:06  13 Октября 2017
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    Конкурент AliExpress начал работу в России

    Москва, 13 октября. На территории России начал работу новый интернет-магазин, торгующий товарами китайских производителей и поставщиков. Площадка работает под брендом Pandao и может стать конкурентом AliExpress, сообщает РБК.   

    На сайте магазина представлено более 170 тысяч товаров разных категорий: одежда и обувь, электроника, комплектующие для автомобилей, косметика, канцелярские принадлежности и многое другое. Среди продавцов значатся оптовые поставщики из Китая.

    Воспользоваться торговым ресурсом можно будет с помощью мобильных приложений, поддерживаемых операционными системы iPhone и Android.

    Отметим, в настоящий момент в России наибольшей популярностью среди подобных интернет-площадок пользуется AliExpress.

    Автор: Федор Веснин
    #китай #интернет #магазин
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