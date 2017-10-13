Саратовский школьник выстрелил в одноклассника из ревности

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Саратов, 13 октября. Ученик одной из гимназий Саратова устроил стрельбу из пневматического пистолета по однокласснику, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Инцидент произошел 12 октября. Как стало известно, 15-летний школьник пришел на уроки с пневматическим пистолетом и выстрелил в своего сверстника. Пострадавший мальчик был экстренно госпитализирован. Стрелявший ученик добровольно отдал оружие охраннику школы.

В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. По информации местных СМИ, подросток купил пистолет в торговом центре для самообороны, потому что «боялся ходить по улицам». Родители о покупке сына ничего не знали.

По предварительной версии, конфликт между мальчиками произошел из-за девочки, в которую они были влюблены.