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Саратовский школьник выстрелил в одноклассника из ревности
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    Саратовский школьник выстрелил в одноклассника из ревности

    11:53  13 Октября 2017
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    Саратовский школьник выстрелил в одноклассника из ревности

    Саратов, 13 октября. Ученик одной из гимназий Саратова устроил стрельбу из пневматического пистолета по однокласснику, сообщили в пресс-службе мэрии города.

    Инцидент произошел 12 октября. Как стало известно, 15-летний школьник пришел на уроки с пневматическим пистолетом и выстрелил в своего сверстника. Пострадавший мальчик был экстренно госпитализирован. Стрелявший ученик добровольно отдал оружие охраннику школы.

    В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. По информации местных СМИ, подросток купил пистолет в торговом центре для самообороны, потому что «боялся ходить по улицам». Родители о покупке сына ничего не знали.

    По предварительной версии, конфликт между мальчиками произошел из-за девочки, в которую они были влюблены.

    Автор: Дима Оленин
    #стрельба #школа
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