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Курс биткоина обновил свой максимум
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    Курс биткоина обновил свой максимум

    11:50  13 Октября 2017
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    Курс биткоина обновил свой максимум

    Москва, 13 октября. Курс биткоина в ночь на 13 октября поднялся выше 5,8 тысячи долларов, таким образом, обновив максимумы, показывают данные торгов.

    Этой ночью в 5.50 по московскому времени был зафиксирован новый максимум курса биткоина (bitcoin): стоимость одной штуки достигла 5,865 тысячи долларов, говорится в данных биржи Bitfinex. Таким образом,  стоимость криптовалюты возросла на 20,7% всего лишь за сутки.

    На бирже Poloniex зафиксировали рост биткоина до 5,841 тысячи долларов, а на бирже BitStamp — до 5,817 тысячи долларов.

    В конце сентября на расширенном заседании совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как впервые воспользовался биткоинами для покупки.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #курс #биткоин #максимум
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