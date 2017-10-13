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Идлиб: наблюдатели назвали точное количество бронетехники в военном конвое Турции
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    Идлиб: наблюдатели назвали точное количество бронетехники в военном конвое Турции

    11:41  13 Октября 2017
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    Идлиб: наблюдатели назвали точное количество бронетехники в военном конвое Турции

    Идлиб, 13 октября. Военный конвой Турции пересек границу Сирии и вторгся в провинцию Идлиб.

    Командование турецкой армии заявило, что целью вторжения на сирийскую территорию является обеспечение порядка и безопасности мирных жителей в провинции Идлиб, где ранее была создана одна из зон деэскалации. В данный момент, сообщают местные источники, военнослужащие Турции уже начали устанавливать наблюдательные пункты.

    По данным наблюдателей колонна, направившаяся в Идлиб, состоит из 42 бронемашин и 8 танков. Технику сопровождают порядка 200 военнослужащих Турции. Ранее Анкара заявила, что действия ВС Турции соответствуют договоренностям, которые были достигнуты в Астане.

     

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #турция #идлиб #колонна
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