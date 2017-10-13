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В Крыму оценили шансы на восстановление паромного сообщения с Турцией
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    В Крыму оценили шансы на восстановление паромного сообщения с Турцией

    11:41  13 Октября 2017
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    В Крыму оценили шансы на восстановление паромного сообщения с Турцией

    Симферополь, 12 октября. Прерванное по инициативе Анкары паромное сообщение между Крымом и Турцией возможно после того, как правительства двух стран достигнут соответствующих договоренностей на этот счет, заявил глава оператора паромной линии ООО «Крымское морское агентство» Станислав Гвоздилов. Однако пока, по его словам, таких возможностей нет. 

    «Паромное сообщение, прерванное в марте, не возобновлено. Пока таких возможностей нет. Здесь вопрос должен решаться на правительственном уровне»,  — сказал Гвоздилов в комментарии РИА Новости

    Ранее он сообщал, что после прекращения паромного сообщения стала невозможна поставка продуктов и товаров из Турции. 

    Напомним, паромное сообщение между Крымом и Турцией организовали в конце октября 2016 года. Тогда же, как сообщала «Свободная пресса», депутат Верховной рады от партии «Народный фронт», экс-командир батальона патрульной службы милиции особого назначения «Миротворец» Андрей Тетерук предложил создать вокруг Крыма «токсичную атмосферу», чтобы прекратить торговые связи между полуостровом и Турцией. 

    В марте 2017 года Анкара без объяснения причин прекратила паромное сообщение с полуостровом.

    Однако глава Турции Тайип Эрдоган ранее неоднократно выражал поддержку украинским властям в «крымском вопросе». В частности, он заверил Петра Порошенко в том, что его позицию не изменит даже восстановление отношений с Россией, отмечают «Дни.ру».

    Автор: Алексей Громов
    #россия #турция #крым #паромы
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