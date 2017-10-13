Певец Шура приехал на лечение в Центр Илизарова в Кургане

В Избранное

Курган, 13 октября. Певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, пройдет лечение в знаменитом Центре Илизарова в Кургане.

Артист сообщил об этом, разместив в Instagram фотографию, передает Ura.ru. На снимке Шура запечатлен вместе с врачами Центра Илизарова. Подпись гласит: «Вот она, моя семья на январь и февраль месяц, буду как новенький!».

Вот она моя семья на январь и февраль месяц, буду как новенький!! A post shared by Shura Medvedev (@shuramedvedev) on Oct 12, 2017 at 5:48am PDT

Специалисты центра отказались сообщить подробности посещения певцом их учреждения. Однако уточнили, что Шура приехал к ним, после того, как услышал много хороших отзывов о курганском НИИ от своих родственников и друзей.