Певец Шура приехал на лечение в Центр Илизарова в Кургане
В Избранное
Курган, 13 октября. Певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, пройдет лечение в знаменитом Центре Илизарова в Кургане.
Артист сообщил об этом, разместив в Instagram фотографию, передает Ura.ru. На снимке Шура запечатлен вместе с врачами Центра Илизарова. Подпись гласит: «Вот она, моя семья на январь и февраль месяц, буду как новенький!».
Специалисты центра отказались сообщить подробности посещения певцом их учреждения. Однако уточнили, что Шура приехал к ним, после того, как услышал много хороших отзывов о курганском НИИ от своих родственников и друзей.