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Певец Шура приехал на лечение в Центр Илизарова в Кургане
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    Певец Шура приехал на лечение в Центр Илизарова в Кургане

    11:33  13 Октября 2017
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    Певец Шура приехал на лечение в Центр Илизарова в Кургане

    Курган, 13 октября. Певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, пройдет лечение в знаменитом Центре Илизарова в Кургане.

    Артист сообщил об этом, разместив в Instagram фотографию, передает Ura.ru. На снимке  Шура запечатлен вместе с врачами Центра Илизарова. Подпись гласит: «Вот она, моя семья на январь и февраль месяц, буду как новенький!».

     

    Вот она моя семья на январь и февраль месяц, буду как новенький!!

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    Специалисты центра отказались сообщить подробности посещения певцом их учреждения. Однако уточнили, что Шура приехал к ним, после того, как услышал много хороших отзывов о курганском НИИ от своих родственников и друзей.

    Автор: Алексей Громов
    #курган #шура #шоу-бизнес
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