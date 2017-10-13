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Общество
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Россия
Заместитель Шойгу представил нового начальника Военного университета в Москве
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    Заместитель Шойгу представил нового начальника Военного университета в Москве

    11:26  13 Октября 2017
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    Заместитель Шойгу представил нового начальника Военного университета в Москве

    Москва, 13 октября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Николай Панков представил личному составу Военного университета нового начальника.

    Начальником Военного университета министерства обороны Российской Федерации назначен генерал-майор Игорь Мишуткин, сообщает пресс-служба ведомства. Заместитель Шойгу отметил, что Игорь Мишуткин давно работает в Военном университете и успешно решает все задачи, поставленные перед ним Минобороны РФ.

    Игорь Викторович Мишуткин за годы службы командовал мотострелковыми подразделениями, с 1986 по 1988 находился в командировке в Афганистане. В 1999 году с золотой медалью окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации. В 2010 году стал заместителем начальника Военного университета. Награжден орденом «Красной звезды», орденами «За военные заслуги», Почета, Мужества, медалью «За отвагу».

    Заместитель Шойгу представил нового начальника Военного университета в Москве

    Автор: Алексей Громов
    #сергей шойгу #николай панков #игорь мишуткин #военный университет
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