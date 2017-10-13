Заместитель Шойгу представил нового начальника Военного университета в Москве

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Москва, 13 октября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Николай Панков представил личному составу Военного университета нового начальника.

Начальником Военного университета министерства обороны Российской Федерации назначен генерал-майор Игорь Мишуткин, сообщает пресс-служба ведомства. Заместитель Шойгу отметил, что Игорь Мишуткин давно работает в Военном университете и успешно решает все задачи, поставленные перед ним Минобороны РФ.

Игорь Викторович Мишуткин за годы службы командовал мотострелковыми подразделениями, с 1986 по 1988 находился в командировке в Афганистане. В 1999 году с золотой медалью окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации. В 2010 году стал заместителем начальника Военного университета. Награжден орденом «Красной звезды», орденами «За военные заслуги», Почета, Мужества, медалью «За отвагу».