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Сослуживец рассказал о погибшем в Сирии штурмане Су-24
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    Сослуживец рассказал о погибшем в Сирии штурмане Су-24

    11:51  13 Октября 2017
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    Сослуживец рассказал о погибшем в Сирии штурмане Су-24

    Воронеж, 13 октября. Юрий Копылов, который погиб в Сирийской республике во время взлета самолета Су-24, был отличным штурманом и хорошим семьянином. Об этом сообщил его сослуживец старший летчик Михаил Ермолов.

    «Это был очень семейный человек. Для него в жизни две основные задачи — это его работа и его семья», — рассказал в интервью журналистам гвардии-капитан.

    По его словам, Копылов всегда добросовестно подходил к выполнению поставленных задач. Как отметил Ермолов, каждую поставленную задачу он «выполнял на пять с плюсом». 

    Кроме того, у Копылова было множество интересов в жизни. Так, штурман занимался художественной фотографией, в выходные ездил в велопоходы, любил спорт, а в последнее время увлекался резьбой по дереву. 

    «Я не мог поверить и до сих пор не могу поверить, что произошла такая трагедия», — заключил Ермолов, передает РИА Новости.

    10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома «Хмеймим» в Сирии для выполнения боевой задачи самолет Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж самолета в составе пилота Юрия Медведкова и штурмана Юрия Копылова не успел катапультироваться и погиб. 

    Сослуживец рассказал о погибшем в Сирии штурмане Су-24

    Автор: Тимур Румянцев
    #су-24
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