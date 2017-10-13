Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Жители ХМАО сфотографировали странный туман
Общество
Россия запретила реэкспорт томатов через Белоруссию из Азии и Африки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россия запретила реэкспорт томатов через Белоруссию из Азии и Африки

    11:32  13 Октября 2017
    127

    Россия запретила реэкспорт томатов через Белоруссию из Азии и Африки

    Москва, 13 октября. С 16 сентября на территорию России запрещен реэкспорт томатов через Белоруссию из Гвинеи, Йемена, Танзании, Ливана, Судана, Сирии, Джибути, Бангладеш и Замбии, сообщили представители Россельхознадзора.

    Российская сторона обратилась к Белоруссии с требованием прекратить с 16 октября реэскпорт томатов из девяти стран Азии и Африки. Отмечается, что речь идет о Гвинее, Йемене, Танзании, Ливане, Судане, Сирии, Джибути, Бангладеше и Замбии.

    Ввоз этих овощей в Россию будет допускаться только через пункты пропуска на российском участке Евразийского экономического союза, в сопровождении оригиналов фитосанитарных сертификатов этих государств.

    Россия запретила реэкспорт томатов через Белоруссию из Азии и Африки

    Ранее сообщалось, что запрещенные в 2016 году к ввозу в Россию турецкие помидоры могут вернуться в Россию уже в октябре. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    #белоруссия #россельхознадзор #африка #азия #томаты
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 3076

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        55658

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24402

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6215

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        54020
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40   13 Октября 2017
        3076
        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        8:07   13 Октября 2017
        9808
        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        0:46   13 Октября 2017
        8197
        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        23:46   12 Октября 2017
        2160