Россия запретила реэкспорт томатов через Белоруссию из Азии и Африки

В Избранное

Москва, 13 октября. С 16 сентября на территорию России запрещен реэкспорт томатов через Белоруссию из Гвинеи, Йемена, Танзании, Ливана, Судана, Сирии, Джибути, Бангладеш и Замбии, сообщили представители Россельхознадзора.

Российская сторона обратилась к Белоруссии с требованием прекратить с 16 октября реэскпорт томатов из девяти стран Азии и Африки. Отмечается, что речь идет о Гвинее, Йемене, Танзании, Ливане, Судане, Сирии, Джибути, Бангладеше и Замбии.

Ввоз этих овощей в Россию будет допускаться только через пункты пропуска на российском участке Евразийского экономического союза, в сопровождении оригиналов фитосанитарных сертификатов этих государств.

Ранее сообщалось, что запрещенные в 2016 году к ввозу в Россию турецкие помидоры могут вернуться в Россию уже в октябре.