Фильм Хабенского «Собибор» раскроет страшные исторические факты о лагере смерти в Польше. ФАН-ТВ

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В Доме Российского исторического общества проходит презентация художественного фильма «Собибор». Новая историческая драма, режиссерский дебют легендарного российского актера Константина Хабенского, посвящена единственному успешному массовому восстанию в одноименном нацистском лагере смерти, которое возглавил советский офицер Александр Печерский. На презентации побывала съемочная группа ФАН-ТВ.

Знаменитый побег из лагеря на юго-востоке оккупированной фашистами Польши произошел осенью 1943 года. К тому времени жертвами геноцида в нем стали порядка 250 тысяч евреев. Фильм, основанный на произведении Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие», – дань подвигу людей, которые не просто вырвались из машины смерти, но фактически смогли уничтожить концлагерь. Съемки картины длятся уже почти год. Идея создания фильма принадлежит министру культуры, председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому. Выступая парад гостями презентации, он сказал:

– Много лет было не принято вспоминать о Собиборе. Почему? Потому что ну, во-первых, не очень ловко было выяснять, кто, собственно, охранял Собибор. Ведь эсэсовцы сохраняли только костяк охраны руководства. Весь периметр держали бойцы украинских националистических подразделений. Да и с социалистической Польшей не хотелось напрягать отношения, поскольку большую часть сбежавших польские хуторяне потом поймали и выдали обратно немцам. Мы все можем заблуждаться и как-то воевать в запале, с оппонентами спорить, но топтать и презирать прошлое, уничтожать память о героях прошлого – это не верить ни в Бога, ни в судьбу, ни в справедливость, это пойти тем путем, которым пошли нацистские приспешники в Собиборе. И это в нравственном отношении, безусловно, тем же и закончится.

На мероприятии также присутствовал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин:

– Подвиг узников Собибора живет в памяти людей самых разных стран и объединяет людей вне зависимости от колебания внешнеполитической коньюнктуры. И на этом фоне я, конечно, не могу не выразить наше глубокое разочарование отдельными решениями польских властей в отношении сноса памятников советским солдатам, освободившим Польшу от фашизма, или решения недопустить представителей России работать в международном управляющем Комитете мемориального музея «Собибор», – сказал он.

Первые кадры будущей картины оценили актеры, политики и дипломаты. В фильме снимаются звезды европейского и российского кино – Кристофер Ламберт, Дирк Мартенс, Михалина Ольшанская, Мария Кожевникова. Главного героя играет Константин Хабенский. Массовые истязания, убийства, отчаянная жажда мести нацистам и нечеловеческое напряжение – в фильме зрители увидят всю правду о том, что происходило в польском лагере смерти. Уникальный подход Хабенского-режиссера не оставит равнодушным ни одного зрителя. На эту тему высказалась актриса Мария Кожевникова:

– Там была одна сцена, когда избивают Хаима, польского актера. Его избивают буквально, как мы сейчас стоим, а она не может ни помочь, ни сказать, даже взглядом показать, что как-то переживает, и вообще что-либо происходит. А он голый, его бьют. Вот как это снимать? Притом, что сцена была так прописана, на нескольких листах А4 просто в таких подробностях мельчайших? Видимо, для того, чтобы актеры прочувствовали… Я думаю: как же Костя будет все это снимать? Потому что хочется закрыть глаза в тот момент, когда ты себе это представляешь, не говоря уже о том, чтобы это посмотреть на экране. Он говорит: «А я не буду этого снимать». Я говорю: «Как?» Он говорит: «Не буду. Я буду снимать твои глаза. Я должен все это увидеть в твоих глазах». Это, конечно… Сначала у меня был небольшой испуг, потому что это огромная задача, но он смог… И мне очень приятно, что Костя мне доверился, и я ему. И он, конечно, помимо того, что гениальный актер, он оказался гениальным режиссером, который нашел такой правильный подход.

На презентацию будущей кинокартины был приглашен Влодзимеш Марчиняк, Чрезвычайный и Полномочный Посол республики Польша в Российской Федерации. Выступая, в свою очередь, перед гостями, он признался, что вместе со всеми ждет выхода «Собибора» на экраны, и при этом внес политическую нотку в свои слова:

– Создать художественное произведение о периоде Второй мировой войны и о всех ужасах, которые в это период сотворили тоталитарные системы, очень сложно. Жду с нетерпением выхода фильма, чтобы посмотреть, как вам получилось решить эту очень сложную проблему. Жизнь – это всегда выбор: конкретный, индивидуальный, в пользу свободы. Судьба – это всегда попытка ограничения свободы человека и свободы народов властью, которая, руководствуясь атакой или другой идеологией, принуждает, ограничивает человеческую свободу во имя этой идеологии. Судя по выступлению господина министра, этот выбор актуален, к сожалению. То есть, выводы не сделаны. Вот эта пропаганда неуважения другой нации – она все-таки ближе к жизни, чем к судьбе. И это лишний аргумент в пользу того, что все изменения в законодательстве, которые мы ввели, увы, к сожалению, необходимы.

Владислав Кононов, исполнительный директор Российского военно-исторического общества, отреагировал на слова польского посла:

– Сегодня выступал господин посол Польши. К сожалению, очень резанули его слова. Он говорит о тоталитарных режимах во множественном числе применительно к Собибору, и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, почему он так говорил, и кого он имел в виду. Но Бог им, что называется, судья. Мы здесь в полемику такую не вступаем. Конечно, очень обидно и очень больно, что тема Собибора, тема музея «Собибор» там, где он находится, на территории Польши, – она фактически сейчас без участия Российской Федерации. Но я должен сказать, что Военно-историческое общество совместно с Министерством культуры сейчас работает над новой экспозицией по истории российско-польских отношений в XX – начале XXI веков. И такая экспозиция в конце года откроется на территории мемориального комплекса «Катынь» под Смоленском. Тема Собибора там будет звучать, как минимум, дважды, – сообщил Кононов.

В 2018 году побегу собиборских узников исполняется 75 лет. Премьерный показ фильма должен пройти в канун 9 мая. В юбилейный год Российское Военно-историческое общество планирует увековечить память Александра Печерского в названии улицы или в виде мемориала.

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