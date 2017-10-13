ФАС проверит «Яндекс.Такси» после жалобы Gett на слежку за клиентами
Москва, 13 октября. Сервис Gett попросил Федеральную антимонопольную службу России проверить работу «Яндекс.Такси» из-за подозрений в слежке за клиентами.
Как сообщила пресс-служба ведомства, жалоба от ООО «ГетТакси Рус» будет рассмотрена в течение месяца-трех. При этом раскрыть информацию по жалобе в пресс-службе отказались, пояснив, что документ содержит гриф «для служебного пользования», уточняет РИА Новости.
По данным газеты «Ведомости», решение обратиться в ФАС представители Gett приняли после того, как в начале октября блогер Тимофей Васильев заявил, что как только он установил приложение Gett, «Яндекс.Такси» подешевело.
В связи с этим он предположил, что «Яндекс» «как-то собирает данные о действиях пользователя и, если палит на телефоне Gett, начинает коварно конкурировать ценой». Основатель Gett Дэйв Вайсер заявил изданию, что пост блогера вызвал у них сильное беспокойство.
«Яндекс» каким-то образом довольно много знает о том, что происходит на вашем мобильном устройстве, например, когда вы начинаете ездить на Gett. Попросили ФАС разобраться», — пояснил он.