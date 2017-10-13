ФАС проверит «Яндекс.Такси» после жалобы Gett на слежку за клиентами

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Москва, 13 октября. Сервис Gett попросил Федеральную антимонопольную службу России проверить работу «Яндекс.Такси» из-за подозрений в слежке за клиентами.

Как сообщила пресс-служба ведомства, жалоба от ООО «ГетТакси Рус» будет рассмотрена в течение месяца-трех. При этом раскрыть информацию по жалобе в пресс-службе отказались, пояснив, что документ содержит гриф «для служебного пользования», уточняет РИА Новости.

По данным газеты «Ведомости», решение обратиться в ФАС представители Gett приняли после того, как в начале октября блогер Тимофей Васильев заявил, что как только он установил приложение Gett, «Яндекс.Такси» подешевело.

В связи с этим он предположил, что «Яндекс» «как-то собирает данные о действиях пользователя и, если палит на телефоне Gett, начинает коварно конкурировать ценой». Основатель Gett Дэйв Вайсер заявил изданию, что пост блогера вызвал у них сильное беспокойство.