Путин поздравил Захарова с днем рождения: Ваше имя служит синонимом мастерства

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Москва, 13 октября. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения художественного руководителя театра «Ленком» режиссера Марка Захарова, сообщили в пресс-службе Кремля.

В пятницу, 13 октября, Захаров отмечает свое 84-летие. Путин обратил внимание, что артист принадлежит к числу выдающихся деятелей культуры. Президент констатировал, что искусство Захарова оказывают огромное влияние на духовное и нравственное развитие общества.

«Ваше имя служит синонимом мастерства, таланта, новаторства, преданности искусству, — подчеркнул президент. — Вы всегда стремитесь найти путь к сердцу зрителя, поднимаете сложные жизненные, философские проблемы».

Ранее Путин заявил, что фестиваль «Белая трость» помогает детям поверить в себя и свои силы.