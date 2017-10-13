Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Астронавт: первые люди доставлены на Землю инопланетянами
Происшествия
Смертельное ДТП под Тюменью: столкновение легковушки с двумя грузовиками попало на видео
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Смертельное ДТП под Тюменью: столкновение легковушки с двумя грузовиками попало на видео

    11:25  13 Октября 2017
    111

    Смертельное ДТП под Тюменью: столкновение легковушки с двумя грузовиками попало на видео

    Екатеринбург, 13 октября. Страшное ДТП произошло на 371-ом км федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменской области: легковушка столкнулась с двумя фурами, в результате чего погибли три человека.

    По предварительной информации, водитель Renault Sandero не пропустил КамАЗ-тягач, выезжая со второстепенной дороги. После столкновения с ним врезался в грузовик Iveco, который перевозил на трале бетонные питы. Водитель КамАЗа 1960 года рождения скончался на месте. В легковушке, превратившейся в груду железа, спасатели обнаружили тела супругов 1964 года рождения.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии, передает агентство URA.RU.

    Напомним, ранее в Туймазинском районе Башкирии водитель легковушки совершил наезд на группу детей

    Автор: Тимур Румянцев
    #дтп #тюменьская область
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 3076

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        55658

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24402

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6215

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        54020
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40   13 Октября 2017
        3076
        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        8:07   13 Октября 2017
        9808
        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        0:46   13 Октября 2017
        8197
        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        23:46   12 Октября 2017
        2160