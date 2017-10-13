Смертельное ДТП под Тюменью: столкновение легковушки с двумя грузовиками попало на видео

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Екатеринбург, 13 октября. Страшное ДТП произошло на 371-ом км федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменской области: легковушка столкнулась с двумя фурами, в результате чего погибли три человека.

По предварительной информации, водитель Renault Sandero не пропустил КамАЗ-тягач, выезжая со второстепенной дороги. После столкновения с ним врезался в грузовик Iveco, который перевозил на трале бетонные питы. Водитель КамАЗа 1960 года рождения скончался на месте. В легковушке, превратившейся в груду железа, спасатели обнаружили тела супругов 1964 года рождения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии, передает агентство URA.RU.

Напомним, ранее в Туймазинском районе Башкирии водитель легковушки совершил наезд на группу детей.