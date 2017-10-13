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В Псковской области представили врио губернатора
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    В Псковской области представили врио губернатора

    11:01  13 Октября 2017  /обновлено: 11:08  13 Октября 2017
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    В Псковской области представили врио губернатора

    Псков, 13 октября. Сегодня в должность временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области вступил бывший заместитель полномочного представителя президента по Северо-Западному федеральному округу Михаил Ведерников.

    На торжественном мероприятии чиновника коллегам представил полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. 

    Отмечается, что преемник Андрея Турчака не только ранее работал с ним, но и является воспитанником той же политической команды, а именно «Молодой Гвардии Единой России».

    Напомним, сам Турчак накануне был назначен исполняющим обязанности секретаря генсовета партии «Единая Россия». 

    Автор: Федор Веснин
    #псков #турчак #врио
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