В Псковской области представили врио губернатора
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Псков, 13 октября. Сегодня в должность временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области вступил бывший заместитель полномочного представителя президента по Северо-Западному федеральному округу Михаил Ведерников.
На торжественном мероприятии чиновника коллегам представил полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.
Отмечается, что преемник Андрея Турчака не только ранее работал с ним, но и является воспитанником той же политической команды, а именно «Молодой Гвардии Единой России».
Напомним, сам Турчак накануне был назначен исполняющим обязанности секретаря генсовета партии «Единая Россия».