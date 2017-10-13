Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Жители ХМАО сфотографировали странный туман
Украина
«Чтобы снять любые опасения»: Климкин прибыл в Венгрию объясняться за реформу образования
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Чтобы снять любые опасения»: Климкин прибыл в Венгрию объясняться за реформу образования

    10:54  13 Октября 2017  /обновлено: 11:26  13 Октября 2017
    613

    «Чтобы снять любые опасения»: Климкин прибыл в Венгрию объясняться за реформу образования

    Киев,13 октября. Глава МИД Украины Павел Климкин посетил Венгрию и провел переговоры со своим венгерским коллегой Петером Сиярто, разъяснив ему содержание реформы образования. 

    Напомним, закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, был подписан Петром Порошенко в конце сентября и вступил в силу 28 сентября. Его введение планируют проводить поэтапно, вплоть до 2020 года. 

    Ряд стран, в частности, Венгрия и Румыния, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. Российские власти также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. 

    Как уточнили в пресс-службе украинского министерства иностранных дел, в ходе встречи Климкин подробно разъяснил содержание образовательной реформы, аргументируя беспочвенность опасений по обеспечению прав венгерского меньшинства. Украинский министр особо отметил, что принятый киевскими властями полностью соответствует международным стандартам, однако «чтобы снять любые беспокойства», Украина, по словам Климкина, передала образовательный закон на экспертизу Венецианской комиссии.

    Кроме того, он призвал венгерскую сторону поддержать восстановление мира и территориальной целостности Украины, а также поблагодарил за помощь при лечении раненых украинских военных, и гуманитарную помощь. Обсудили дипломаты и вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

    В сообщении на сайте украинского МИД также уточняется,  что 19 октября для обсуждения реформы образования Украину посетит министр социальных ресурсов Венгрии Золтан Балога.

    Ранее Сиярто, по данным издания Magyar Nemzet, на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за принятого Киевом нового закона об образовании.

    Сиярто указал на то, что этот закон лишает нацменьшинства права учиться на родном языке. Это, по его словам, обернется ухудшению положения проживающих в стране венгров и других нацменьшинств. Таким образом, принятый киевскими властями документ нарушает принципы соглашения об ассоциации, пишет РИА Новости.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #украина #климкин #мид #венгрия #реформа образования
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 3076

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        55658

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24402

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6215

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        54020
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40   13 Октября 2017
        3076
        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        8:07   13 Октября 2017
        9808
        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        0:46   13 Октября 2017
        8197
        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        23:46   12 Октября 2017
        2160