«Чтобы снять любые опасения»: Климкин прибыл в Венгрию объясняться за реформу образования

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Киев,13 октября. Глава МИД Украины Павел Климкин посетил Венгрию и провел переговоры со своим венгерским коллегой Петером Сиярто, разъяснив ему содержание реформы образования.

Напомним, закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, был подписан Петром Порошенко в конце сентября и вступил в силу 28 сентября. Его введение планируют проводить поэтапно, вплоть до 2020 года.

Ряд стран, в частности, Венгрия и Румыния, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. Российские власти также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

Как уточнили в пресс-службе украинского министерства иностранных дел, в ходе встречи Климкин подробно разъяснил содержание образовательной реформы, аргументируя беспочвенность опасений по обеспечению прав венгерского меньшинства. Украинский министр особо отметил, что принятый киевскими властями полностью соответствует международным стандартам, однако «чтобы снять любые беспокойства», Украина, по словам Климкина, передала образовательный закон на экспертизу Венецианской комиссии.

Кроме того, он призвал венгерскую сторону поддержать восстановление мира и территориальной целостности Украины, а также поблагодарил за помощь при лечении раненых украинских военных, и гуманитарную помощь. Обсудили дипломаты и вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В сообщении на сайте украинского МИД также уточняется, что 19 октября для обсуждения реформы образования Украину посетит министр социальных ресурсов Венгрии Золтан Балога.

Ранее Сиярто, по данным издания Magyar Nemzet, на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за принятого Киевом нового закона об образовании.

Сиярто указал на то, что этот закон лишает нацменьшинства права учиться на родном языке. Это, по его словам, обернется ухудшению положения проживающих в стране венгров и других нацменьшинств. Таким образом, принятый киевскими властями документ нарушает принципы соглашения об ассоциации, пишет РИА Новости.

