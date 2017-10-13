Пентагон перебросит в Латвию 76 боевых и транспортных вертолётов

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Вашингтон, 13 октября. В Минобороны США в ноябре намерены приступить к переброске в Латвию 76 вертолётов Black Hawk, Apache и Chinook, согласно документам американских ВМС, технику доставят из Техаса в Ригу морским путем.

Россия считает, что США стягивает военный контингент и перебрасывает вооружение к западной границе РФ под предлогом якобы имеющейся «агрессии со стороны Москвы». Так, Пентагон намерен разместить в Прибалтике 76 вертолетов Black Hawk, Apache и Chinook.

В ноябре начнется погрузка техники, которая отправится на двух суднах из порта Корпус-Кристи в Латвию. Речь идет о дислоцировании различных модифицированных «Черных ястребов», включая вертолеты экстренных служб, 24 ударных «Апачей» и 12 военно-транспортных вертолетов «Чинук», пишет RT.