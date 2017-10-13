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Общество
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Володин планирует поездку в Тегеран в 2018 году
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    Володин планирует поездку в Тегеран в 2018 году

    11:01  13 Октября 2017
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    Володин планирует поездку в Тегеран в 2018 году

    Санкт-Петербург, 13 октября. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на встрече с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Али Лариджани заявил, что намерен воспользоваться приглашением в Тегеран.

    «На следующий год, если остается в силе ваше предложение, мы планируем приехать к вам»,  — обратился он на встрече к Лариджани.

    Глава Собрания Исламского Совета Ирана отметил, что в Тегеране будут очень рады гостям. Он также подчеркнул, что надеется на то, что межпарламентские связи будут оказывать влияние на расширение и развитие наших межгосударственных отношений России и Ирана.Володин планирует поездку в Тегеран в 2018 году

    Стороны также обсудили участие в декабрьской конференции «Парламентарии против наркотиков» в Москве и совещании председателей парламентов по вопросам противодействия терроризму в Исламабаде, которое состоится в конце этого же месяца.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #госдума #володин #тегеран #2018
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