Володин планирует поездку в Тегеран в 2018 году

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Санкт-Петербург, 13 октября. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на встрече с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Али Лариджани заявил, что намерен воспользоваться приглашением в Тегеран.

«На следующий год, если остается в силе ваше предложение, мы планируем приехать к вам», — обратился он на встрече к Лариджани.

Глава Собрания Исламского Совета Ирана отметил, что в Тегеране будут очень рады гостям. Он также подчеркнул, что надеется на то, что межпарламентские связи будут оказывать влияние на расширение и развитие наших межгосударственных отношений России и Ирана.

Стороны также обсудили участие в декабрьской конференции «Парламентарии против наркотиков» в Москве и совещании председателей парламентов по вопросам противодействия терроризму в Исламабаде, которое состоится в конце этого же месяца.