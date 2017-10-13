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Реновация в Москве: все новостройки пройдут несколько этапов контроля
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    Реновация в Москве: все новостройки пройдут несколько этапов контроля

    10:55  13 Октября 2017
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    Реновация в Москве: все новостройки пройдут несколько этапов контроля

    Москва, 13 октября. Все жилые дома, которые будут построены по программе реновации в столице, пройдут шесть этапов контроля качества.

    На первом этапе будут проверяться проекты планировки. Они должны соответствовать региональным нормативам градостроительного проектирования. Специалистам предстоит оценить уровень обеспеченности социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой, говорится в сообщении департамента градостроительной политики Москвы.

    Реновация в Москве: все новостройки пройдут несколько этапов контроля

    Во время второго этапа будет проверяться соблюдение норм по звукоизоляции и то, насколько новые дома соответствуют требованиям комфорта и безопасности. На третьем этапе госэкспертиза изучит проектную документацию и проконтролирует соответствие требованиям стандарта «комфортное жилье». Четвертый этап включает проверку качества используемых материалов. Пятый этап будет проконтролирован Мосгосстройнадзором.

    Реновация в Москве: все новостройки пройдут несколько этапов контроля

    Финальный этап предполагает получение заключения о соответствии дома проекту. И только после этого новостройка получит разрешение на ввод в эксплуатацию.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #жилье #реновация
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