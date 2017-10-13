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Весь мир
Шойгу: ИГИЛ после Сирии набирает силу в Афганистане
Весь мир
Шойгу: ИГИЛ после Сирии набирает силу в Афганистане
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    Шойгу: ИГИЛ после Сирии набирает силу в Афганистане

    10:44  13 Октября 2017
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    Шойгу: ИГИЛ после Сирии набирает силу в Афганистане

    Душанбе, 13 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что боевики «Исламского государства»1, неся потери в Сирии, ищут новые регионы обитания.

    В ходе заседания глав военных ведомств стран СНГ Сергей Шойгу отметил, что при поддержке ВКС РФ правительственные войска Сирии зачистили от боевиков уже более 90 процентов страны. Понеся серьезные потери террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) ищет новые зоны обитания и стремится к развитию в Афганистане.

    Глава министерства обороны России подчеркнул, что военные ведомства стран СНГ должны консолидировать свои усилия для того, чтобы реализовать весь комплекс мероприятий, направленный на укрепление коллективной безопасности в Центральной Азии.

    Шойгу: ИГИЛ после Сирии набирает силу в Афганистане

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #афганистан #сергей шойгу #игил
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