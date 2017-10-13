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Весь мир
Стали известны подробности теракта ИГ в провинции Хасака
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Сирия новости 13 октября 12.30: курдские журналисты погибли при теракте в Хасаке, потери ИГ в Хаме
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    Сирия новости 13 октября 12.30: курдские журналисты погибли при теракте в Хасаке, потери ИГ в Хаме

    12:42  13 Октября 2017
    1618

    Потери ИГ в Хаме

    Сирия, 13 октября. Три корреспондента курдского издания ANHA News погибли во время теракта ИГ1 в Хасаке. 11 боевиков ССА** уничтожены в юго-западной части провинции Даръа. Террористы ИГ потеряли пять деревень северо-восточнее города Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: оказывают поддержку САА к юго-востоку от города Хомс.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по позициям боевиков в квартале Айн-Тарма в Восточной Гуте и в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад на юге Дамаска; обстреливают опорные пункты «Ан-Нусры»*** в юго-восточной части провинции Даръа.

    «Исламское государство»: ведет бои с САА в окрестностях города Эль-Карьятейн к юго-востоку от Хомса; утратило пять деревень к северо-востоку от Хамы; потеряло склад с оружием и боеприпасами близ города Анна в провинции Аль-Анбар в Ираке.

    Сирийская свободная армия (ССА): потеряла 11 боевиков в столкновениях с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-востоке Даръа.

    «Тахрир Аш-Шам»: ведет перестрелки с САА в районе Аз-Захра к северо-западу от Алеппо.

    Курды: захватили населенный пункт Хилала в восточной части провинции Дейр эз-Зор.

    Международная коалиция: уничтожила военный пикап ИГ на востоке Дейр эз-Зора.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    На северо-востоке Дамаска продолжаются вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами вооруженной оппозиции. Согласно информации, опубликованной военным источником в социальной сети Twitter (alealnmr), в поддержку правительственных войск начали проводить боевые вылеты сирийские военные самолеты. ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по опорным пунктам боевиков в квартале Айн-Тарма. Кроме того, авиация САР атаковала позиции исламистов в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад на юге столицы. Об этом сообщает информационное агентство Damascus Now. Данные о нанесенном радикалам уроне пока формируются.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Турецкий военный конвой прибыл в район цитадели Самаан, расположенной к западу от города Алеппо, недалеко от границы с провинцией Идлиб, передает информационный портал Smart News Agency. Напомним, в рамках соглашения о создании зоны деэскалации, заключенного между Москвой, Анкарой и Тегераном, Турция начала устанавливать свои наблюдательные пункты в Идлибе и вблизи его границ.

    Тем временем к северо-западу от административного центра региона не прекращаются перестрелки между радикалами антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам» и частями армии Башара Асада. Как сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), противники обмениваются артиллерийским огнем близ научно-исследовательского института в районе Аз-Захра.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    По данным Сирийского наблюдательного пункта за правами человека (SOHR), в окрестностях города Эль-Карьятейн к юго-востоку от Хомса разворачиваются бои между Сирийской арабской армией (САА), выступающей при поддержке российских ВКС, и террористами «Исламского государства». Ранее сообщалось о том, что войска Башара Асада благодаря успешным боевым вылетам авиации РФ окружили населенный пункт и освободили ряд стратегических вершин. В свою очередь, радикалы террористической группировки заминировали территории Эль-Карьятейна, чтобы воспрепятствовать продвижению сил САР.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Официальный Twitter-канал новостного агентства ANF News (anfenglish) сообщает о том, что Сирийские демократические силы**** (SDF) продолжают продвигаться в восточной части провинции. Под контроль курдских отрядов, поддерживаемых ВВС западной коалиции, перешел населенный пункт Хилала, расположенный в девяти километрах к северу от города Ас-Сувар. Самолеты международного альянса тем временем уничтожили принадлежавший террористам «Исламского государства» военный пикап, оснащенный пулеметной установкой. В данный момент саперы «демократической армии» ведут работы по разминированию территорий.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Подконтрольный «Исламскому государству» новостной портал «Аль-Амак» утверждает, что боевики группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность ИГ, убили и ранили 11 радикалов Сирийской свободной армии (ССА) на окраине деревень Адван и Джиллен. Напомним, на юго-востоке провинции регулярно происходят столкновения между исламистами вооруженной оппозиции и ИГИЛовцами, однако ни одной из противоборствующих сторон не удается занять территории противника.

    Между тем в юго-восточной части Даръа в районе населенного пункта Босра Шам вновь отмечаются взаимные обстрелы между правительственными подразделениями и боевиками террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1. Об этом сообщает информагентство SOHR.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Военный источник в сети Twitter (SONDAKKAHABER2) передает, что боевикам объединения «Тахрир Аш-Шам» удалось отбить у террористов «Исламского государства» деревни Ум Мияль, Тулайхан, Ас-Суккари, Абу Хаф и Тель Кахфи к северо-востоку от столицы региона. О потерях сторон в живой силе и военной технике никакой информации пока не поступало. Напомним, ранее боевики террористической группировки бежали из окружения в районе стратегического города Акербат и захватили территории, находившиеся под контролем исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1.

    Провинция Хасака

    Карта военных действий — Ирак

    Ранее поступала информация о теракте, организованном «Исламским государством»1, на границе между провинциями Хасака и Дейр эз-Зор. Стало известно, что среди 50 погибших мирных жителей было большинство женщин и детей. Кроме того, были убиты три журналиста курдского агентства новостей ANHA News. Террорист-смертник на заминированном автомобиле приблизился к автобусам с беженцами и активировал взрывное устройство, передает информационный портал Al Masdar News.

    Радикалы ИГ активизировали боевые действия в провинции после того как Демократические силы Сирии (SDF) начали военную операцию под названием «Буря Джазиры» в Дейр эз-Зоре.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Вооруженные силы Ирака обнаружила еще один склад с оружием и боеприпасами, а также фабрику по производству взрывчатых веществ в районе города Анна в провинции Аль-Анбар. Как передает информационное агентство Daesh Crimes, правительственным войскам удалось добыть информацию о месторасположении хранилища благодаря успешной работе разведывательных спецслужб.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #курды #ирак #саа #дейр эз-зор #новости сирии #хасака #сса #хомс #дараъа
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 13 октября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляется в провинции Хама; ИГ использует для снабжения своих отрядов лодки и паромы
    Сирия итоги за сутки на 13 октября 06.00: САА при поддержке ВКС РФ окружила ИГ в Эль-Карьятейне, 15 мирных жителей Ракки убито ударами ВВС коалиции
    Сирия новости 12 октября 22.30: 15 боевиков радикальной оппозиции уничтожено в Дамаске, «Тахрир аш-Шам» отбивает у ИГ поселения в Хаме
    Сирия новости 12 октября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в окрестностях Аль-Латамины, 100 боевиков сдались САА в Алеппо
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