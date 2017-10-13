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Сирия, 13 октября. Три корреспондента курдского издания ANHA News погибли во время теракта ИГ1 в Хасаке. 11 боевиков ССА** уничтожены в юго-западной части провинции Даръа. Террористы ИГ потеряли пять деревень северо-восточнее города Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА к юго-востоку от города Хомс.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по позициям боевиков в квартале Айн-Тарма в Восточной Гуте и в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад на юге Дамаска; обстреливают опорные пункты «Ан-Нусры»*** в юго-восточной части провинции Даръа.

«Исламское государство»: ведет бои с САА в окрестностях города Эль-Карьятейн к юго-востоку от Хомса; утратило пять деревень к северо-востоку от Хамы; потеряло склад с оружием и боеприпасами близ города Анна в провинции Аль-Анбар в Ираке.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла 11 боевиков в столкновениях с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-востоке Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: ведет перестрелки с САА в районе Аз-Захра к северо-западу от Алеппо.

Курды: захватили населенный пункт Хилала в восточной части провинции Дейр эз-Зор.

Международная коалиция: уничтожила военный пикап ИГ на востоке Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

На северо-востоке Дамаска продолжаются вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами вооруженной оппозиции. Согласно информации, опубликованной военным источником в социальной сети Twitter (alealnmr), в поддержку правительственных войск начали проводить боевые вылеты сирийские военные самолеты. ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по опорным пунктам боевиков в квартале Айн-Тарма. Кроме того, авиация САР атаковала позиции исламистов в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад на юге столицы. Об этом сообщает информационное агентство Damascus Now. Данные о нанесенном радикалам уроне пока формируются.

Провинция Алеппо

Турецкий военный конвой прибыл в район цитадели Самаан, расположенной к западу от города Алеппо, недалеко от границы с провинцией Идлиб, передает информационный портал Smart News Agency. Напомним, в рамках соглашения о создании зоны деэскалации, заключенного между Москвой, Анкарой и Тегераном, Турция начала устанавливать свои наблюдательные пункты в Идлибе и вблизи его границ.

Тем временем к северо-западу от административного центра региона не прекращаются перестрелки между радикалами антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам» и частями армии Башара Асада. Как сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), противники обмениваются артиллерийским огнем близ научно-исследовательского института в районе Аз-Захра.

Провинция Хомс

По данным Сирийского наблюдательного пункта за правами человека (SOHR), в окрестностях города Эль-Карьятейн к юго-востоку от Хомса разворачиваются бои между Сирийской арабской армией (САА), выступающей при поддержке российских ВКС, и террористами «Исламского государства». Ранее сообщалось о том, что войска Башара Асада благодаря успешным боевым вылетам авиации РФ окружили населенный пункт и освободили ряд стратегических вершин. В свою очередь, радикалы террористической группировки заминировали территории Эль-Карьятейна, чтобы воспрепятствовать продвижению сил САР.

Провинция Дейр эз-Зор

Официальный Twitter-канал новостного агентства ANF News (anfenglish) сообщает о том, что Сирийские демократические силы**** (SDF) продолжают продвигаться в восточной части провинции. Под контроль курдских отрядов, поддерживаемых ВВС западной коалиции, перешел населенный пункт Хилала, расположенный в девяти километрах к северу от города Ас-Сувар. Самолеты международного альянса тем временем уничтожили принадлежавший террористам «Исламского государства» военный пикап, оснащенный пулеметной установкой. В данный момент саперы «демократической армии» ведут работы по разминированию территорий.

Провинция Даръа

Подконтрольный «Исламскому государству» новостной портал «Аль-Амак» утверждает, что боевики группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность ИГ, убили и ранили 11 радикалов Сирийской свободной армии (ССА) на окраине деревень Адван и Джиллен. Напомним, на юго-востоке провинции регулярно происходят столкновения между исламистами вооруженной оппозиции и ИГИЛовцами, однако ни одной из противоборствующих сторон не удается занять территории противника.

Между тем в юго-восточной части Даръа в районе населенного пункта Босра Шам вновь отмечаются взаимные обстрелы между правительственными подразделениями и боевиками террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1. Об этом сообщает информагентство SOHR.

Провинция Хама

Военный источник в сети Twitter (SONDAKKAHABER2) передает, что боевикам объединения «Тахрир Аш-Шам» удалось отбить у террористов «Исламского государства» деревни Ум Мияль, Тулайхан, Ас-Суккари, Абу Хаф и Тель Кахфи к северо-востоку от столицы региона. О потерях сторон в живой силе и военной технике никакой информации пока не поступало. Напомним, ранее боевики террористической группировки бежали из окружения в районе стратегического города Акербат и захватили территории, находившиеся под контролем исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1.

Провинция Хасака

Ранее поступала информация о теракте, организованном «Исламским государством»1, на границе между провинциями Хасака и Дейр эз-Зор. Стало известно, что среди 50 погибших мирных жителей было большинство женщин и детей. Кроме того, были убиты три журналиста курдского агентства новостей ANHA News. Террорист-смертник на заминированном автомобиле приблизился к автобусам с беженцами и активировал взрывное устройство, передает информационный портал Al Masdar News.

Радикалы ИГ активизировали боевые действия в провинции после того как Демократические силы Сирии (SDF) начали военную операцию под названием «Буря Джазиры» в Дейр эз-Зоре.

Ирак

Вооруженные силы Ирака обнаружила еще один склад с оружием и боеприпасами, а также фабрику по производству взрывчатых веществ в районе города Анна в провинции Аль-Анбар. Как передает информационное агентство Daesh Crimes, правительственным войскам удалось добыть информацию о месторасположении хранилища благодаря успешной работе разведывательных спецслужб.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)