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Началась панихида по погибшему в Сирии штурману самолета Су-24
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    Началась панихида по погибшему в Сирии штурману самолета Су-24

    10:44  13 Октября 2017
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    Началась панихида по погибшему в Сирии штурману самолета Су-24

    Воронеж, 13 октября. Панихида по штурману самолета Су-24 Юрию Копылову, разбившемуся в Сирии, началась в Воронеже, сообщает «РИА Новости».

    Напомним, по данным Министерства обороны России, 10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим в Сирии для выполнения боевой задачи самолет Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж самолета в составе пилота Юрия Медведкова и штурмана Юрия Копылова не успел катапультироваться и погиб. Оба военных служили в калининградском городе Черняховск.

    Проститься с Копыловым сегодня пришли военнослужащие и одноклассники.

    Штурмана похоронят в Воронеже, где он служил несколько лет назад. Похороны пройдут на Коминтерновском кладбище.

    Автор: Федор Веснин
    #сирия #самолет #панихида #штурман
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