Сирия: турецкая армия начала создавать наблюдательные пункты в Идлибе

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Идлиб, 13 октября. Турецкие военнослужащие начали создавать наблюдательные пункты в сирийской провинции Идлиб.

Турецкие военнослужащие заявили, что начали работу по установке наблюдательных пунктов в провинции Идлиб, расположенной на севере Сирийской Арабской Республики. Представители ВС Турции подчеркнули, что это необходимо в рамках сделки по деэскалации в Сирии, которую Анкара согласовала в прошлом месяце с Ираном и Россией.

Источники в турецкой армии подчеркнули, что их военнослужащие в регионе выполняют свои обязанности в соответствии с правилами взаимодействия, согласованными с Россией и Ираном, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что турецкая бронетехника пересекла границу с Сирией и вошла на территорию провинции Идлиб.