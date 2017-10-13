Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Шойгу: ИГИЛ после Сирии набирает силу в Афганистане
Новости Сирии
Сирия: турецкая армия начала создавать наблюдательные пункты в Идлибе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: турецкая армия начала создавать наблюдательные пункты в Идлибе

    10:25  13 Октября 2017  /обновлено: 10:31  13 Октября 2017
    272

    Сирия: турецкая армия начала создавать наблюдательные пункты в Идлибе

    Идлиб, 13 октября. Турецкие военнослужащие начали создавать наблюдательные пункты в сирийской провинции Идлиб.

    Турецкие военнослужащие заявили, что начали работу по установке наблюдательных пунктов в провинции Идлиб, расположенной на севере Сирийской Арабской Республики. Представители ВС Турции подчеркнули, что это необходимо в рамках сделки по деэскалации в Сирии, которую Анкара согласовала в прошлом месяце с Ираном и Россией.

    Источники в турецкой армии подчеркнули, что их военнослужащие в регионе выполняют свои обязанности в соответствии с правилами взаимодействия, согласованными с Россией и Ираном, передает Reuters.

    Сирия: турецкая армия начала создавать наблюдательные пункты в Идлибе

    Ранее сообщалось, что турецкая бронетехника пересекла границу с Сирией и вошла на территорию провинции Идлиб.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #турция #идлиб #армия #наблюдательные пункты
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 1510

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        53033

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24368

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6199

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53975
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40   13 Октября 2017
        1588
        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        8:07   13 Октября 2017
        7760
        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        0:46   13 Октября 2017
        7876
        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        23:46   12 Октября 2017
        2057