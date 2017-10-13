Легковушка въехала в группу школьников в Башкирии, есть пострадавшие

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Санкт-Петербург, 13 октября. В Туймазинском районе Башкирии водитель легковушки совершил наезд на группу детей. Инцидент случился в селе Япрыково.

По словам представителя регионального главка МЧС, наезд на 12 детей, возвращавшихся с педагогом с экскурсии, произошел в 09.00 мск на автодороге Московка — Туймазы, передает РИА Новости.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, пострадавшие пока не госпитализированы, их осматривают на месте. Пострадавшие: Алена О. 2003 года рождения, Ильяз Ф. 2003 г. р., Юлия Р. 2003 г. р., Никита Н. 2003 г. р. По предварительным данным, за рулем автомобиля находился мужчина 1991 года рождения, при котором нет прав на управление транспортным средством.

Ранее агентство URA.RU сообщало, что в Челябинске водитель «Яндекс.Такси» въехал в фонарный столб, в результате погиб его пассажир.