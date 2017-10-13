Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Жители ХМАО сфотографировали странный туман
Происшествия
Легковушка въехала в группу школьников в Башкирии, есть пострадавшие
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Легковушка въехала в группу школьников в Башкирии, есть пострадавшие

    10:47  13 Октября 2017
    141

    Легковушка въехала в группу школьников в Башкирии, есть пострадавшие

    Санкт-Петербург, 13 октября. В Туймазинском районе Башкирии водитель легковушки совершил наезд на группу детей. Инцидент случился в селе Япрыково.

    По словам представителя регионального главка МЧС, наезд на 12 детей, возвращавшихся с педагогом с экскурсии, произошел в 09.00 мск на автодороге Московка — Туймазы, передает РИА Новости.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, пострадавшие пока не госпитализированы, их осматривают на месте. Пострадавшие:  Алена О. 2003 года рождения, Ильяз Ф. 2003 г. р., Юлия Р. 2003 г. р., Никита Н. 2003 г. р. По предварительным данным, за рулем автомобиля находился мужчина 1991 года рождения, при котором нет прав на управление транспортным средством.

    Ранее агентство URA.RU сообщало, что в Челябинске водитель «Яндекс.Такси» въехал в фонарный столб, в результате погиб его пассажир.

    Автор: Тимур Румянцев
    #дтп #башкирия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 3076

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        55658

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24402

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6215

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        54020
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40   13 Октября 2017
        3076
        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        8:07   13 Октября 2017
        9808
        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        0:46   13 Октября 2017
        8197
        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        23:46   12 Октября 2017
        2160